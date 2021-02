Teises setis hätta jäänud maailma esireket pääses ehmatusega

Avaringis alistas Barty sisuliselt veatu mängu järel vaid 44 minutiga 6:0, 6:0 Montenegro esinumbri Danka Kovinici ja kuigi esireket kaotas teise ringi kohtumise avageimis oma servi, möödus ülejäänud sett sarnase stsenaariumi järgi.

Ka teises setis murdis Barty Gavrilova servi kolmel korral järjest ja alustas seisul 5:2 matšivõidule servimist, kuid hakkas siis ka lihtsatel löökidel eksima. Gavrilova võitis neli geimi järjest ja sundis seti kiiresse lõppmängu, kus Barty jäi siiski 9:7 peale. Maailma esinumber tegi kohtumise jooksul 34 lihtviga.

"Tegin kuni 5:2 seisuni kõik õigesti ja siis sattusin taktikaliselt veidi segadusse," rääkis Barty mängujärgsel pressikonverentsil. "Tahtsin asju õigesti teha - isegi kui eksisin löögil, tahtsin, et löögivalik oleks õige. Mul on hea meel, et pääsesin kahe setiga ja jäin nii-öelda ellu. Ma ei ole viimase 12 kuu jooksul palju tennist mänginud, mõistagi mõjutab see nii keskendumist kui mängupilti."

Järgmises ringis kohtub Barty venelanna Jekaterina Aleksandrovaga ja selle mängu võitja kohtub neljandas ringis Anett Kontaveidi - Shelby Rogersi kohtumise võitjaga.

WTA tabeli kuues reket Karolina Pliškova alistas 7:5, 6:2 ameeriklanna Danielle Collinsi (WTA 40.), belglanna Elise Mertens (WTA 16.) oli tund ja kümme minutit kestnud avaseti võidu toel 7:6 (8), 6:1 üle hiinlanast Lin Zhust (WTA 94.).