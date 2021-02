Lewis Hamilton sõlmis Mercedesega üheaastase lepingu

Pikk ootamine on lõppenud ja kuigi Hamilton alustas uut aastat ebatavaliselt ilma lepinguta, siis polnud küsimus, kas ta selle sõlmib, vaid millal. Kuna koroonaviiruse pandeemia taustal oli mullu läbirääkimisi keeruline näost näkku läbi viia, siis otsustati kõnelustega oodata tiitli kindlustamise hetkeni. Seejärel nakatus 36-aastane britt aga ise koroonaviirusega. Nüüd on leping siiski sõlmitud.

"Ma olen põnevil oma üheksanda hooaja üle Mercedese meeskonnaliikmena," andis Hamilton teada. "Me oleme saavutanud uskumatuid asju koos ning ootan väga, et selle eduloo ja arenguga jätkata. Ma olen tänulik, et Mercedes on olnud nii toetav."

Uuel hooajal jätkab Mercedese ridades ka soomlane Valtteri Bottas.