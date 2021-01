Charles Leclerc nakatus koroonaviirusega

Ferrari vormel-1 piloot Charles Leclerc andis teada, et on nakatunud koroonaviirusega ja püsib kodus Monacos karantiinis.

23-aastane monacolasel on enda sõnul kerged sümptomid, kuid tunneb üldiselt end normaalselt. Ta ei täpsustanud, kust võis viiruse hankida, kuid viibis kuu alguses Dubais.

"Vastavalt meeskonna juhistele testitakse mind pidevalt. Kahjuks sain teada, et olen olnud kontaktis positiivse proovi andnuga ja isoleerusin kiiresti, andes sellest teada kõigile, kellega olen koos viibinud," kirjutas Leclerc sotsiaalmeedias. "Järgnev test osutus positiivseks."

Teadaolevalt on tegemist juba viienda F1 piloodiga, kes on koroonaviirusesse nakatunud: varem on andnud positiivse proovi Lewis Hamilton, Sergio Perez, Lance Stroll ja Lando Norris.

Tunamullu F1 sarjas kaks etappi võitnud ja kokkuvõttes neljandaks tulnud Leclerci eelmine hooaeg nii edukas ei olnud. Ta jõudis vaid kaks korda pjedestaalile ja sai kokkuvõttes 98 punktiga kaheksanda koha.

Vormel-1 MM-sarja uus hooaeg algab 28. märtsil Bahreini GP-ga.