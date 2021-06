Hamilton alustas Mercedesega läbirääkimisi uue lepingu osas

Seitsmekordne vormel-1 maailmameister Lewis Hamilton teatas, et on alustanud Mercedese meeskonnaga läbirääkimisi uue lepingu osas.

Eelmisel talvel sõlmis 36-aastane Hamilton meeskonnaga ainult aastase lepingu, aga britt on nüüdsek juba mitmel korral vihjanud, et soovib meeskonnas edasi sõita.

"Liiga palju ei ole praegu mul midagi öelda, aga meil on olnud omavahel vestlused ja asjad liiguvad positiivses suunas," rääkis seitsmekordne maailmameister.

Lisaks vihjas Hamilton, et ta oleks õnnelik, kui soomlane Valtteri Bottas jätkaks tema meeskonnakaaslasena.

Soomlase leping lõpeb sel hooajal ja meeskonnajuht Toto Wolff ei ole veel otsustanud kas jätkata Bottasega või asendada ta noore briti George Russelliga, kes eelmisel hooajal Bahreinis näitas Mercedese masinaga väga head kiirust.

"Valtteri on praegu mu tiimikaaslane ja kuigi meil mõlemal on olnud tõuse ja mõõnu oma karjäärides, siis tegu on suurepärase meeskonnakaaslasega ja ma ei näe, et seda oleks otseselt vaja muuta," kaitses Hamilton meeskonnakaaslast.

"Me oleme töötanud koos juba mitmeid aastaid väga edukalt. Valtteri on olnud minu parim tiimikaaslane, just selles osas kuidas ta meeskonna moraalile mõjub ja kuidas ta meeskondlikult töötab," lisas britt.