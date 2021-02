VIDEO | Verstappen ja Perez tutvustasid meeskonna uue hooaja vormelit

Red Bull Racing meeskond loodab, et uus vormel aitab nende pilootidel võita taas konstruktorite arvestuses esikoha, millega saadi viimati hakkama 2013. aastal. Peale seda on võidutsenud seitse aastat järjest Mercedes.

Uue RB16B vormeliga sõidetakse esmakordselt 12.-14. märtsil Bahraini ringrajal toimuval hooajaeelsel testimisel. Samas kohas toimub 28. märtsil hooaja esimene MM-sarja võistlus.

