Kuues vormel-1 piloot nakatus koroonaviirusega

AlphaTauri vormel-1 meeskonnas sõitev prantslane Pierre Gasly teatas, et ta on nakatunud koroonaviirusega ning jääb järgmisteks päevadeks eneseisolatsiooni.

"Ma tunnen ennast okeilt ja jätkan treeningplaani järgimist kodustes tingimustes," kirjutas Gasly, kes treenib hetkel Dubais, sotsiaalmeedias.

Prantslane on kuues vormel-1 piloot, kes on koroonaviirusega nakatunud. Eelnevalt on sellest teada andnud Sergio Perez, Lance Stroll, Lewis Hamilton, Lando Norris ja Charles Leclerc.

Mullu võitis Gasly Itaalias peetud GP. Sel hooajal sõidab ta AlphaTauri meeskonnas koos debütandi Yuki Tsunodaga. Esimene vormel-1 võistlus peetakse 26.-28. märtsil Bahrainis.