Neuville: tahan võita tiitli siis, kui Sebastien veel võistleb

Seitsmekordne maailmameister Ogier on aastaid Neuville'i lootused kustutanud, kuid peaks käimasoleva hooaja järel kõrvale astuma. Seetõttu tahaks belglane just tänavusel hooajal lõpuks tiitli võtta.

"Ma olen seda mitu aastat jahtinud. Mul on tunne, et meil on selleks vajalik tiim ja auto olemas, nii et nüüd on asi vaid meis," lausus uue kaardilugeja Martijn Wydaeghe abi kasutav Hyundai piloot WRC koduleheküljele.

"Ma tahan võita tiitli, kui Sebastien veel võistleb - meie jaoks on kõige tähtsam võidelda parimate vastu. Kui Ogier on läinud, siis on läinud üks paremaid."

Viis korda teiseks tulnud Neuville kaotas esimesel neljal korral Ogier'le ja viimati 2019. aastal Ott Tänakule. Mullu pidi ta leppima sarjas alles neljanda kohaga. 2021. aasta jääb eelduste järgi aga Ogier'le viimaseks.

"Mõistagi on sarjas teisigi häid sõitjaid, aga isiklik rahulolu on suurem, kui ma suutan võita ka Sebastiani," rõhutas 32-aastane Neuville.

Tänavuse hooaja avaetapi Monte Carlos võitis aga taas Ogier. Neuville pidi leppima Elfyn Evansi järel kolmanda koha. Hooaeg jätkub 26.-28. veebruaril sõidetava Soome talveralliga.