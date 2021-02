Adamo: kui Ogier karjääri lõpetab, jään teda igatsema

37-aastane prantslane on korduvalt kinnitanud, et 2021. aasta jääb tema viimaseks hooajaks autoralli MM-sarjas. Ogier soovis karjääri lõpetada juba eelmise hooaja järel, kuid koroonaviiruse tõttu õnnestus tal mullu varasemast rohkem kodus viibida ning seetõttu võttis ta koos perega vastu otsuse MM-karussellis veel üks aasta kaasa lüüa.

"Kui Ogier karjääri lõpetab, jään teda igatsema," sõnas Hyundai boss Andrea Adamo DirtFishile. "Ausalt. Samamoodi igatsen kõiki tarku, kavalaid ja pühendunud inimesi, temalt saan õppida palju nutikaid käike."

"Rääkides tema CV-st: pagan võtku, ma ei pea seda kommenteerima, see räägib iseenda eest," jätkas Adamo. "Minu kangelaseks on alati olnud Walter Röhrl, kes võidutses Monte Carlos nelja erineva tootjaga ja Ogier on nüüd talle ära teinud!"

"Ralli vajab karaktereid nagu Sebastien, Ott [Tänak] ja Thierry [Neuville]. Minu jaoks on see tiimisport, aga inimesed vajavad kedagi, kellele pöialt hoida. Kui vaadata tema [Ogier'] karjääri, on ta olnud üks kõige targemaid inimesi, keda olen näinud. Inimesed räägivad, et olen halastamatu, aga hoopis tema on seda. Mootorisport jääb temasuguseid igatsema," tõdes Adamo.