Itaalia ja Venemaa kindlustasid ATP karikaturniiril edasipääsu poolfinaali

Esmalt alistas Fabio Fognini (ATP 17.) tulemusega 6:1, 7:6 (2) Benoit Paire (ATP 28.) ning seejärel sai Matteo Berretini (ATP 10.) jagu Gael Monfilsist (ATP 11.) 6:4, 6:2. Kahe võidupunktiga on Itaalia kindlustanud C-alagrupist edasipääsu. Mäletatavasti sai Itaalia teiseipäeval jagu Austriast samuti tulemusega 2:1.

"Me mängime hästi, meil on hea energia, me oleme väga õnnelikud poolfinaalpääsme üle," ütles Berrettini kohtumise järel. "Eelmisel aastal ei saanud ma koondist aidata ja meeskond edasi ei pääsenud, seega olen ma tänavu veel õnnelikum."

A-alagrupis pälvis võidu Saksamaa, kes alistas Kanada tulemusega 2:1 ning kerkis Serbia ette, kes sai samuti Kanadast jagu. Saksamaa ja Serbia kohtuvad omavahel neljapäeval. Sarnaselt Itaaliale võidutses Saksamaa mõlemas üksikmängus: Jan-Lennard Struff (ATP 37.) sai jagu Milos Raonicist (ATP 15.) 7:6 (4), 7:6 (2) ja Alexander Zverev (ATP 7.) võitis Denis Shapovalovi (ATP 12.) tulemusega 6:7 (5), 6:3, 7:6 (4).

Poolfinaali pääsu tagas endale ka Venemaa, kes sai D-alagrupis jagu Jaapanist tulemusega 2:1.