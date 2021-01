Simon Yates: kaksikvenna vastu sõita on keeruline, aga pole probleem

Simon ja Adam Yates sõlmisid koos profilepingu Orica GreenEdge meeskonnaga 2014. aastal ning on sellest ajast peale esindanud ühiselt Austraalia tipptiimi. Tänavu otsustas Simon jätkata Team BikeExchange'i koosseisus, samal ajal kui Adam sõlmis kaheaastase lepingu Suurbritannia meeskonna Ineos Grenadiersiga.

"See on kindlasti põnev. Ma ei tea veel, kas me võistleme samadel sõitudel, kuid olen kindel, et fännidele annab see juurde põnevust," ütles Simon, kes viibib hetkel meeskonnaga treeninglaagris Hispaanias, Cyclingnewsile. "Kui meil on erinevad võistlusprogrammid, siis ei muutu tegelikult midagi. Kui me peaksime startima samal sõidul, siis on kindlasti raske üksteise vastu sõita, kuid ma ei usu, et sellest probleeme tekib. Pean mõtlema, et ta on keegi teine. Kuna ma tean aga, kui hea ta on, siis ka see on kindlasti raske."

Simon on uuel hooajal liider kas Giro d'Italia või Tour de France'i suurtuuril, Adamil tuleb ilmselt hakata tööd tegema Ineose liidrite nagu näiteks Egan Bernali või Geraint Thomasi jaoks.

"Oleksin soovinud, et ta oleks jäänud, aga mõnikord tuleb teha selliseid otsuseid. Ta oli siin ka õnnelik, aga Ineoses avanesid talle uued võimalused," jätkas Simon. "Alati tundub, et muru on igal pool mujal rohelisem, kuid mulle meeldib siin, kus ma olen. Kui ma siin õnnelik olen, siis milleks parandada midagi, mis pole katki."

Simon tunnistas veel, et olümpia võitmine on tema jaoks tähtsam, kui suurtuuril triumfeerimine. "Ma ei kasvanud üles unistades Tour de France'i võitmisest. Ma kasvasin üles unistades olümpiavõidust, tõsi küll, trekisõidus," tunnistas Simon. "Muidugi läks minu karjäär teisiti, aga ma siiani unistan olümpiamängudest. Kuna Tokyo rada sobib mulle, siis ma tahaksin seal kulda võita."

Simon Yatesiga sõidab ühes meeskonnas ka Eesti profirattur Tanel Kangert.