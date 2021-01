Egan Bernal lõpetab neli kuud kestnud võistluspausi Hispaanias

Hispaanias ootab Bernali võistlus Volta a la Comunitat Valenciana ja Prantsusmaal Tour de la Provence. Mõlemad võistlused on 2.Pro kategooriaga.

Mäletatavasti pole 2019. aasta Tour de France'i võitja võistelnud eelmise aasta septembrist. Mulluse Prantsusmaa velotuuri jättis ta pooleli seljavalude tõttu peale 16. etappi. Bernali sõnul on ta saanud valuvabalt treenida viimasel kolmel kuul.

Intervjuus Colombia meediale tunnistas Bernal, et soovib hästi sõita eelkõige tänavusel Tour de France'il. Intervjuus Itaalia spordiajalehele La Gazzetta dello Sport avaldas Colombia rattur aga, et tahab võistelda ka Giro d'Italial.

"Ma ei tea, kas ma saan aasta esimesel suurtuuril võistelda liidrirollis või pean meeskonnakaaslasi abistama. Minu jaoks oleks see teine variant parem," tunnistas Bernal. "See aga ei tähenda, et asi oleks juba otsustatud. Arutame neid asju tiimiga ja vaatame, kuidas mu taastumine on läinud."

"Ma ise tunnen end hästi ja motiveeritult," jätkas Bernal. "Ma ei ole peaaegu neli kuud võistelnud. Ma loen päevi esimese stardini vaatamata sellele, et ma ei ole seal kindlasti oma parimas vormis."

3. veebruaril alustavad Volta a la Comunitat Valenciana sõidul hooaega ka temposõidu maailmameister Filippo Ganna ja Giro d'Italia võitnud Tao Geoghegan Hart.