Tanel Kangert käis põlveoperatsioonil

"Möödunud aasta 29. detsembril olin tegemas õhtust jooksuringi värskelt sadanud lörtsiga kaetud kergliiklusteel, kui üks samm tundus käest minevat, teisel sammul sähvis põlves juba välk ja kolmandal korral sama jalga toetades peatusin momentaalselt, sest oleks nagu nähtamatu seinaga põrkunud. Midagi imelikku oli juhtunud, põlve senine luuline ehitus oleks justkui hetkega asendunud väriseva tarretisega. Käega katsudes tundus, et midagi naha all liikus," kirjutas Kangert oma blogipostituses.

"Loivasin koju ja häirisin telefoni teel koheselt doktor Mihkel Mardna kodurahu. Õnneks andis põlv liikuma ja järgmisel päeval läksin omal (ühel) jalal Tallinnasse magnetuurigule. Selgus, et sidemed on tip-top ja probleemi põhjus peitus kedrest omavoliliselt irdunud kõhretükis," jätkas Kangert. "Anemnees näpus, rääkisin tiimile mind tabanud jamast ja ootamatult tarretiseks muutunud põlvest. Prognoos ei ole siiski väga hull - lubatakse, et saan ennast korda ja järelejäänud aastad tippspordis ei tohiks küsimärgi all olla."