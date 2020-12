ÜLEVAADE | Kangerti uue meeskonna liidriteks on Yates ja Matthews

GreenEdge on kuulunud profimaailma tippmeeskondade hulka 2012. aastast ning tiimi kuuluvad enamasti Austraalia parimad ratturid. Lisaks on meeskonnale tuntust toonud Suurbritannia kaksikutest vennad Simon ja Adam Yates ning Colombia rattur Esteban Chaves. Tiim on võidutsenud nii Milano - San Remol, Pariis - Roubaix'l, Liege - Bastogne - Liege'il, Lombardia ühepäevasõidul kui ka suurtuuril Vuelta.

Suvel soovis Manuela Fundacion saada meeskonna nimisponsoriks, kui plaanist ei saanud asja ning nii lahkusid tiimist asutajad Shayne Bannan ja Alvaro Crespi. Nende asemel liitusid meeskonnaga Brent Copeland ja Darach McQuaid. GreenEdge Cyclingut tiimi loomisest alates rahastanud Gerry Ryan kinnitas aga, et jätkab meeskonna toetamist veel järgneval kahel aastal.

Tuleval aastal kuulub meeskonda 27 ratturit, kelle keskmiseks vanuseks on 28,9 aastat. Lisaks Kangertile kuuluvad Austraalia sõitjate kõrval tiimi ameeriklane Brent Bookwalter, kolumblane Esteban Chaves, itaallased Kevin Colleoni ja Alexander Konutšev, etiooplane Tsgabu Grmay, norralane Armund Gröndahl Jansen, taanlane Christopher Juul-Jensen, sloveen Luka Mezgec, hispaanlane Mikel Nieve, ungarlane Barnabas Peak, britt Simon Yates ja Kasahstani rattur Andrei Zeits. Simoni kaksikvend Adam Yates liitus tulevaks hooajaks Team Ineosega.

2020. aastal pälvis Mitchelton-Scotti nime kandnud meeskond 16 profivõitu ning hooaeg lõpetati maailma edetabelis 11. positsioonil. Simon Yates lootis kõrget kohta püüda Giro d'Italia velotuuril ning peale Tirreno - Adriatico võitmist tundus see võimalik, kuid teisel nädalal pidi ta suurtuuri koroonaviirusesse nakatumise tõttu pooleli jätma. Paar päeva hiljem pakkis kogu meeskond kohvrid ja lahkus võistluselt. Adam Yates pakkus aga meeskonnale rõõmu, võites veebruaris UAE Touri ning kandes Tour de France'il neli päeva kollast liidrisärki. Tirreno - Adriaticol etappi võites paistis silma ka Lucas Hamilton.

Uueks aastaks nimetab Cyclingnewsi portaal meeskonna võtmesõitjateks Simon Yatesi, Michael Matthewsi, Lucas Hamiltoni ja Mikel Nieve. Yates soovib kindlasti hästi esineda Giro d'Italial või Tour de France'il ja olümpiamängudel. Matthewsi tugevuseks on võimekus olla edukas sprindifinišites, eriti kui need on kergelt ülesmäge ja kevadistel klassikutel. Matthews on seejuures võitnud etapi kõigil kolmel suurtuuril, kandnud Tour de France'il rohelist parima sprinteri särki ja pääsenud MM-il kahel korral pjedestaalile. Hamilton on andekas 24-aastane Austraalia rattur, kes pääses profiratturite seltskonda vaid kaks aastat tagasi. Oma esimesel Giro d'Italial pälvis ta 25. koha. Tänavu oleks suure tõenäosusega veel paremini läinud, kuid koroonaviiruse tõttu otsustas kogu meeskond velotuuri pooleli jätta. Nieve hääletati aga aprillis parimaks abistavaks ratturiks pelotonis. Tuleval aastal on tal Yatesi abistamises kanda kindlasti tähtis roll.

Kuigi Tanel Kangertit ei ole artiklis välja toodud, siis andis eestlane augustis lepingu sõlmimise järel teada, et näeb ennast meeskonnas samas rollis nagu viimastel aastatel ikka: suurtuuridel tugisõitjana ning nädalapikkustel sõitudel ehk ise tulemuse peale minejana. "Ma ei ole parim mägironija ega temposõidu spetsialist, aga tahaksin meeskonnaliikmena taas võita," lisas Kangert.