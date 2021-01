Kontaveidi alistanud Kudermetova sai jagu Svitolinast ja jõudis poolfinaali

Kudermetova alistas veerandfinaalis ukrainlanna Elina Svitolina (WTA 5.) tulemusega 5:7, 6:3, 7:6 (3). Kohtumine kestis kaks tundi ja 37 minutit, mille jooksul servis venelanna 11 ässa vastase ühe vastu ning tegi ühe topeltvea ukrainlanna nelja vastu. Maailma 46. reketi jaoks oli see viiendaks korraks karjääri jooksul, kui ta on alistanud esikümne mängija.

Poolfinaalis läheb Kudermetova vastamisi 18-aastase ukrainlanna Marta Kostjukiga (WTA 99.), kes jõudis WTA poolfinaali esmakordselt, alistades Sara Sorribes Tormo (WTA 66.) tulemusega 0:6, 6:1, 6:4. Kolm aastat tagasi jõudis Kostjuk 15-aastasena Austraalia lahtistel kolmandasse ringi, millega sai temast Martina Hingisi järel alates 1996. aastast noorim tennisist, kes Melbourne'is naiste üksikmängus nii kaugele on jõudnud. Peale seda kimbutasid noort ukrainlannat erinevad vigastused, kuid alates mullu juunist on hakanud asjad taas ülesmäge liikuma.

"Ma tundsin enne 18 aasta saamiseks väga suurt pinget - arvasin, et peale seda vanust ei oota keegi enam minult midagi. Et nii, kui ma saan 18 aasta vanuseks ja pole midagi saavutanud, tähendab see, et ma olen halb tennisist ja mu karjäär on läbi," rääkis Kostjuk. "Peale 18 aasta saamist lasin ma nendest mõtetest lahti. Praegu ma enam seda pinget ei tunne ja ma saan tennisest jälle rõõmu tunda."

Teises poolfinaalis lähevad vastamisi üheksanda asetusega kreeklanna Maria Sakkari ja neljandana asetatud valgevenelanna Arina Sabalenka.