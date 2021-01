Ralli MM-sarja tehti muudatus: Põhja-Iirimaa asemel sõidetakse Belgias

Põhja-Iirimaale territooriumile planeeritud ralli jääb ära, sest koroonaviiruse pandeemia tõttu ei saa võistlus piisavalt avaliku sektori toetust. Asendusralli täpsed kuupäevad veel paigas pole.

1965. aastast toimuv Ypres'i ralli pidi algselt asendusvõistlusena toimuma eelmise aasta sügisel, aga koroonasituatsiooni tõttu see siiski aset ei leidnud. Nüüd peaks Belgiast saama aga MM-ajaloo 35. võõrustajariik.

"Ypres on olnud Euroopa rallimaastiku populaarne nurgakivi juba enam kui pool sajandit," lausus WRC promotsioonifirma turundusdirektor Jona Siebel WRC kodulehekülje vahendusel. "

"See on keeruline segu kitsastest asfaltteedest, mille kõrvale jäävad sügavad kraavid ning kui siia lisada mõned katsed pimeduses ja võimalik, et ka vahelduvad ilmaolud, siis pakub see fännidele palju põnevust."

Kuigi Põhja-Iirimaale sari tänavu ei jõua, siis näeb Siebel sellel paigal siiski tulevikku. "Meie entusiasm püsib tugevana ja ootame läbirääkimisi 2022. aasta osas," lisas ta.

Autoralli MM-sari peaks algama 21.-24. jaanuaril toimuva Monte Carlo ralliga, kuigi koroonasituatsioonist tulenevalt see päris sajaprotsendiliselt kindel pole. Seejärel loodavad korraldajad, et hooaeg jätkub millalgi Soomes peetava talveralliga.