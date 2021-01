Dakari ralli: De Villiers võitis etapi, meeskonnakaaslane tegi karmi avarii

Saudi Araabia pealinnast Riyadhist alanud võistlusel tabasid võistlejaid mitmed navigatsiooniprobleemid. Kõige märkimisväärselt olid hädas Mini sõitjad Peterhansel ja Carlos Sainz. Tiitlikaitsja kaotas sellega ligi 30 minutit. Vaatamata sellele jõudis Sainz finišisse üheksandal positsioonil, kaotades võitjale 15.09.

Õigelt rajalt eksis ka üheksakordne autoralli maailmameister Sebastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme). Lõpuks kaotas ta võitjale 50.18 ja sai 21. koha. Kõige õnnetumalt läks neljapäevasel võistluspäeval võitja meeskonnakaaslasel Henk Lateganil, kes tegi karmi avarii ning murdis rangluu.

4th in the GC this morning, @henk_lategan suffered a spectacular accident at the beginning of the special. He has fractured his collarbone and has been airlifted to Riyadh. His co-driver @BrettCummings83 was unharmed. #Dakar2021 pic.twitter.com/F1o9BSlaIK