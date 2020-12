Käsipalli EM-blogi. Tibar: Norral oli harjumatus olukorras piisavalt kogemust ja närvi

Turniiri kokkuvõtteks sai sõna värske Eesti rahvusnaiskonna peatreener Taavi Tibar: "Pronksimängu kohta nii palju, et kuigi poolfinaali keegi kaotama ei lähe, tundus Horvaatia keskenduvat kahvatuma medali võitmisele. Taanlannad andsid endist väga palju poolfinaalis Norra vastu ning Horvaatia rebis medalimängus viimase 15 minutiga eest. Sellest hoolimata arvan, et näeme lähiaastatel Taani uut tõusu ja mõnd suurvõistluse võitugi.

Suurim küsimus juba enne poolfinaale oli, kas Norra saab hakkama võrdses positsioonimängus, kus vastased nende trumbi ehk lihtsad kiirrünnakud ära võtavad. 21. sajandi ülivõimsalt parim käsipallimaa tõestas nii Taani kui ka Prantsusmaa vastu, et neil on piisavalt kogemust ja närvi mängulõpud enda kasuks kallutada.

Nora Mörki uskumatult võimas tagasitulek teda aastaid vaevanud kohutavate vigastuste järel andis norralannadele just selle vajaliku lisa, et mõneaastase vaheaja järel taas Euroopa tippu tõusta. Finaalis kohtusid turniiri kaks parimat võistkonda. Prantsusmaa väravavaht Cleopatre Darleux ja kaitse tõid nad teisel poolajal mängu tagasi, aga Norra võttis oma.

Enne finaali oli Norra teised poolajad võitnud keskmiselt seitsme väravaga. Nüüd pandi nad harjumatusse teise poolaja kaotaja olukorda, aga prantslannade lapsik valevahetus ning finaalis selle hetkeni ehk mitte kõige säravamalt tegutsenud Mörki kaks tabamust viisid Norra võidule.

Lihtne on öelda, et käsipall on muutunud veelgi kiiremaks ja väravavahtide osakaal on väga suur, aga mulle meeldib otsida anomaaliaid. Horvaatia oli veidi vastuvoolu ujuja, tehes turniiri jooksul ületamatult kõige rohkem sööte – 6455. Näiteks Prantsusmaal oli see number 5224 ja Norral vaid 2916.

Enamik tiime üritas mängida kiiret ja individuaalsetel oskustel põhinevat käsipalli. Horvaatia pikad, kombinatsioonidel ja liikumistel põhinevad rünnakud olid justkui ajarännak tagasi mingisse varasemasse aega. Nagu ikka, tõusis turniiril esile mitmeid noori mängijaid, aga võistkonna teeb ikka kogemuse ja noorusliku uljuse kombinatsioon."

EM-i lõplik paremusjärjestus: 1. ja Euroopa meister Norra, 2. Prantsusmaa, 3. Horvaatia, 4. Taani, 5. Venemaa, 6. Holland, 7. Saksamaa, 8. Montenegro, 9. Hispaania, 10. Ungari, 11. Rootsi, 12. Rumeenia, 13. Serbia, 14. Poola, 15. Tšehhimaa, 16. Sloveenia.

EM-i sümboolne koosseis: Sandra Toft (Taani), Camilla Herrem, Stine Bredal Oftedal, Nora Mörk (kõik Norra), Vladlena Bobrovnikova (Venemaa), Jovanka Radicevic (Montenegro) ja Ana Debelic (Horvaatia).

Kõige väärtuslikum mängija: Estelle Nze Minko (Prantsusmaa).

Parim kaitsemängija: Line Haugsted (Taani).

Parim väravakütt: Nora Mörk (Norra) 52 väravaga.