Itaalia võiduvärava löönud talent täitis lapsepõlveunistuse

Itaalia kohtus turniiri favoriitide heitluses Kalevi keskstaadionil 713 pealtvaataja eest Prantsusmaaga. Otsustavaks sai 55. minut, kui Diego Perillo saatis palli väravasse prantslaste väravavahi eksimuse järel. Perillo on viimasel ajal olnud väga resultatiivne: valikturniiril lõi ta kuue mänguga kuus väravat ja andis kaks resultatiivset söötu, vahendab jalgpall.ee.

"Olen löödud väravaga väga rahul, sest see aitas meeskonna võiduni," ütles Perillo pärast matši. "Mäng ise oli väga võrdne, mõlemal tiimil tekkis võimalusi, kuid panime oma surve maksma. Väravate löömine on imeline! Kui astun väljakule, siis mõtlen ainult kahele asjale: kuidas aidata tiimikaaslasi ja kuidas skoorida. EM-il mängimine on lapsepõlve unistuse täitumine!"

Taani alistas võitluslikus kohtumises Kadrioru staadionil 2:1 Montenegro. 17-aastane Mikkel Bro Hansen, kes pallib Norra tippklubis Bodö/Glimt, viis Taani juhtima 20. minutil, lüües U17 koondise eest juba 12. tabamuse. Montenegro võitles kõvasti ning Mark Dokaj skooris 38. minutil seisuks 1:1. Lõppskoori vormistas aga Taani koondislane Omran Khatar 76. minutil.

B-alagrupis on seega nii Taanil kui ka Itaalial kirjas kolm punkti, Prantsusmaa ja Montenergo on nulli peal. 29. mail kohtuvad Kalevi keskstaadionil Montenegro ning Itaalia, samal päeval võtavad Kadriorus mõõtu Prantsusmaa ja Taani.

Kolmapäeval on turniiril puhkepäev, neljapäeval pannakse taas pall mängu A-grupis, kus Rakveres mängivad Hispaania ning Belgia, A. Le Coq Arenal Eesti ja Horvaatia. Alagrupifaasis kohtuvad koondised omavahel korra ning poolfinaalidesse pääsevad edasi mõlema alagrupi kaks parimat. Tänavune Euroopa meister selgub 7. juunil toimuvas suurejoonelises finaalis, mis peetakse A. Le Coq Arenal.