Jürgen Zopp tõmbab karjäärile joone alla

"Hakkasin täisajaga tuuritama pärast keskkooli lõppu 19-aastaselt. Olen seda nüüdseks 13 aastat teinud. See kulutab ja ma arvan, et on inimlik sellest lõpuks väsida," ütles 2012. aastal maailma edetabelis 71. kohale ja 2018. aastal Prantsusmaa lahtistel meistrivõistlustel 32 parema hulka jõudnud 32-aastane Zopp Eesti Päevalehele. "Ei ole enam seda värskust, mida oleks jälle ülespoole ronimiseks vaja. Väga palju sai ära tehtud. Jõudsin 24-aastaselt saja hulka – Eestis ei arvatud, et selline asi üldse veel juhtuda võib. Kõige halvemal hetkel tuli õnnetu seljavigastus, millele järgnes pikk tõusude ja mõõnadega saja hulka tagasi ronimine ning lõpuks pääs Prantsusmaa lahtiste kolmandasse ringi. Väga palju positiivset on kaasa võtta!"

Zopp võitis karjääri jooksul kolm ATP Challengeri turniiri ja 15 ITF-i turniiri. ATP turniiridel on jõudnud ta poolfinaali.

Aastate jooksul mitmete tippudega mänginud Zopp on kahel korral alistanud ka maailma top15 mängija – 2018. aasta Prantsusmaa lahtiste avaringis sai ta viies setis jagu toonasest maailma 14. reketist, ameeriklasest Jack Sockist ning sama aasta juulis alistas ta Gstaadis tol hetkel samuti 14. kohal paiknenud itaallase Fabio Fognini.