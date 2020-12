Zopp: pigistasin oma karjäärist välja nii palju kui võimalik

"Järgmisest hooajast ma enam professionaalsel tasemel võistlemist ja treenimist ei jätka. Tõmban karjäärile joone alla," rääkis Zopp intervjuus ERR-ile.

"See otsus ei tulnud üleöö, olen professionaalsel tasemel tuuritanud 13 aastat. See on päris pikk aeg ja ma arvan, et on inimlik sellest üks hetk väsida. On õige see hetk ära tunnetada ja minu jaoks on see nüüd käes," sõnas Zopp. "Keha on korras, mingi vigastus mind õnneks seda otsust tegema ei sunni. Sain otsuse teha tenniseväljakul mängides, mitte kuskil arstikabinetis."

Zopi karjääri parimaks edetabelikohaks jäi 71., mille ta saavutas 2012. aasta septembris. Tema auhinnakappi kuuluvad kolm ATP Challengeri turniiri (Kaasanis, Helsingis ja Alpenis) võitu ja 14 ITF-i tiitlit, põhitabelisse murdis ta end kõigil slämmiturniiridel. 2018. aastal jõudis ta Prantsusmaa lahtistel kolmandasse ringi, sealjuures alistas Zopp avaringis 14. asetusega ameeriklase Jack Socki.

"Esmakordne jõudmine maailma esisaja sekka on minu jaoks märgilise tähendusega. Eestis loeti peaaegu et võimatuks tulemuseks, et meesmängija võiks sinna kuuluda. Sellega kaasnesid esimesed mängud slämmiturniiridel, Prantsusmaa lahtistel peaväljakul mängimine oli minu jaoks oluliseks sündmuseks, aga hiljem 32 sekka jõudmine ja pärast seljavigastust uuesti esisajasse jõudmine - väga palju positiivset," võttis Zopp karjääri kokku.

"Mul oli üks karjäär ja ma pigistasin sellest enda arvates välja nii palju kui võimalik. Ega me seda, kus kellegi lagi on, ei saagi lõpuni teada. Selline oli minu karjäär, las igaüks ise hindab. Mina arvan, et tehtud sai päris palju."

"Tennise köögipool on selline, mis ei ole tihti nii nauditav. Pigem nautisin ikkagi edetabelis edasi jõudmist, enda arengut, väiksematelt turniiridelt suurematele jõudmist. Üks hetk oled mängijatega, keda oled harjunud televiisorist vaatama, riietusruumis kõrvuti ja mängid nende vastu - see kõik on olnud väga vinge kogemus. Tähtsamad võidud on need, mis pakkusid kõige suuremat rahulolu," tõdes Zopp.