Hommikusel sessioonil läbis Vips 48 ringi ja tema parim aeg oli 1.38,401, millega ta oli sõitjate arvestuses neljas. Pärastlõunase osa järel jäi kokku 101 ringi läbinud Vipsi parimaks ringiajaks 1.37,770, mis andis talle kokkuvõttes kuuenda koha.

Kiireim oli kahekordne maailmameister Fernando Alonso (1.36,333), kellele järgnesid Nyck De Vries (1.36,595), Stoffel Vandoorne (1.36,840), Robert Kubica (1.37,446) ja Yuki Tsunoda (1.37,557).

Vips on kolmas eestlane, kes on vormel-1 ametlikul testimisel osalenud, varem on sama võimaluse saanud Marko Asmer ja Kevin Korjus.

"Olen Red Bullile äärmiselt tänulik võimaluse eest Abu Dhabis noore sõitja testisõidul RB16 mudelit proovida," lausus eestlane eelmisel nädalal Red Bulli kodulehekülje vahendusel. "See on mulle esimene kord testida praegust vormel-1 masinat, kuna 300 km täitumisel osalesin RB8 mudeliga."

Vips sõitis tänavu sügisel vanema mudeliga Silverstone'i ringrajal, et koguneksid täis vajalikud F1 litsentsipunktid. Seejärel sai ta ka õiguse paaril etapil varusõitjana osaleda. "Kindlasti on palju õppida, aga ma valmistun selleks nii põhjalikult kui saan ja hea, et olen saanud mõnel sõidul meeskonnaga testisõitjana kaasas olla," jätkas Vips, kes sai superlitsentsi novembri keskel.

Lisaks Vipsile osales Red Bulli vormeliga testisõitudel ka kogenud testisõitja ja meeskonna põhikohaga varupiloot Sebastien Buemi, kes aastatel 2009-2011 sõitis F1 sarjas Red Bulli farmvõistkonna Toro Rosso ridades. Buemi parim aeg oli kokkuvõttes 12.

