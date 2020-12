Tarmo Klaar pakub: 2022. aastal on Vips 70% tõenäosusega AlphaTauris

Juulis alanud ja 17 etapist koosnenud hooaeg möödus taaskord Mercedese meeskonna valitsemisel. Etappidest võideti 13, neist 11-l oli parim seitsmendat korda maailmameistriks tulnud Lewis Hamilton. Ajasõidu kiireima ringi sõitsid Mercedese piloodid välja 17 etapist 15-l ja tiimile kuulus seitsmendat aastat järjest konstruktorite karikas.

"Mercedes on palganud väga õiged inimesed väga õigetele ametipostidele," põhjendas F1 ekspert Tarmo Klaar. "Mercedes teeb väga head insener-tehnilist tööd. Nende auto on komplektselt - aerodünaamiliselt, mehhaaniliselt, jõuallikas - lihtsalt teistest üle."

Mercedese headusest andis Klaari sõnul tunnistust etapp, kus Hamiltoni asemel sai Mercedese rooli keerata George Russell, kes oli kohe kiireimate sõitjate seas. "Kui Russell on hooaega läbivalt võidelnud keskmike hulgas ja saavutanud parimaks 11. koha, jõudmata Williamsiga isegi punktikohale, siis temale oli see nagu võit. Tavakodanik küsib, et mis siis, ta ei tulnud ju punktidele. Aga F1 praeguses seisus on lihtsal vaatajal raske hinnata, kes on tegelikult hea sõitja. Lewis on ilmselgelt oma põlvkonna üks parimaid sõitjaid. Ta on kõrgel tasemel stabiilne, mis on hästi-hästi oluline.

Klaar usub, et Jüri Vipsil on jätkuvalt head väljavaated jõuda vormel-1 sarja. Tänavu vähese sõidupraktikaga jäänud eestlane saab uuel hooajal teha vormel-2-s kaasa täishooaja, superlitsentsi saamine ja Red Bulli toetus võivad avada suuremadki uksed.

"Kõik märgid viitavad sellele, et Red Bull näeb kõvasti vaeva, et teda ette valmistada vormel-1 sarjaks. Minu tagasihoidlik hinnang on, et 2022. aastal on umbes 70% võimalus näha Vipsi AlphaTauris näiteks Pierre Gasly asemel," pakkus Klaar.

"Ilmselt järgmisel hooaja sõidavad seal Gasly ja Yuki Tsunoda, kes tegi sel aastal vormel-2 sarjas, eriti viimastel etappidel ilma ja kes on Honda palgal. Aga Jüri Vipsil on väga suured võimalused, sest ma ei näe hetkel, et Red Bulli noorte sõitjate programmis oleks hetkel kedagi kiiremat kui on Jüri Vips."

Alates teisipäevast algavad Abu Dhabis noorte sõitjate vormel-1 testid, millest võtab osa ka Vips.