Asmer: Vips õppis selle ühe päevaga palju

"Väga hea päev oli. Kõik, mis testiprogrammis ette oli nähtud, sai tehtud, seda ma tean. Arvan, et temaga jäädi rahule," rääkis Delfi Spordile koos Vipsiga Abu Dhabis viibiv ning teda abistav Marko Asmer.

"See oli väga hea, et Red Bull Jürile suhteliselt kaootilise aasta lõpus selle testi andis. Ta õppis selle ühe päevaga palju. See pole niisama, et lähed rooli ja lihtsalt sõidad, vaid seal rooli taga tuleb ühe ringi jooksul viia läbi väga mitmeid toiminguid," lisas Asmer.

Kuna testipäevad on piiratud ning sel aastal F1 autosid enam rajale ei panda, siis võib arvata, et omajagu ülesandeid oli seotud ka järgmise aasta auto arendusega. "Ega nad niisama ei sõitnud. Igal run'il oli kindel mõte," tõdes Asmer.

