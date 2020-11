Jüri Vips: väga hea meel on, järgmisel aastal on pinge kõvasti madalam

Mida tähendab see Vipsi enda jaoks, et vormel-1 sarja superlitsentsi lõpuks kätte sai? "See tähendab, et järgmisel aastal on pinge kõvasti madalam. Ma olen järgmisel aastal sõitmas vormel-2 sarjas. Viimasel paaril aastal on nii olnud, et pean teatud kohad sarjas lõpetama, et punktid kokku saada ja alati on napilt puudu jäänud. Nüüd on suur meelerahu, et selle litsentsi lõpuks kätte sain," rääkis Vips intervjuus saatele "Ringvaade".

"Ma olen praegu reservsõitja. Kui midagi juhtub praeguste sõitjatega, siis saan nende koha. Mulle on kõik istmed ja asjad tehtud. Kui on vaja, siis ma olen valmis, aga see on ainult sellel juhul, kui praegusel sõitjal midagi juhtub," lisas Vips, kes on Max Verstappeni, Alex Alboni, Pierre Gasly ja Daniil Kvjati varusõitjaks. "Muidu olen lihtsalt alati kaasas ja vaatan, kuidas kogu elu siin käib, istun kõikidel miitingutel ja midagi muud ei olegi."

Kas Vips tunneb, et olemine on nüüd kuidagi närvilisem ka? "Ei ole, rahulik. Kui midagi juhtub, siis on suhteliselt pingelised sõidud ehk kui starti minna, siis tuleb pinge. Muidu käid ringi ja ajad juttu inimestega," selgitas Vips, lisades, et ta sai superlitsentsi suuresti tänu koroonaviirusele. "Mul on see litsents viimasel kolmel aastal väga lähedal olnud, seepärast on väga hea meel, et selle litsentsi lõpuks sain. Siin on väga range protokoll. Me elame mulli sees ja sellest ei tohi välja minna, mask peab ees olema, hotellis ei tohi hommiku- ja õhtusööki süüa, vaid seda tuleb teha rajal. Hotellis ei tohi tegelikult üldse ringi käia."

Mida superlitsents eestlase jaoks tähendab? "Ma tean, et see järgmist aastat silmas pidades ei tähenda midagi, sest järgmisel aastal ma vormel-1 sarja ei lähe," jätkas Vips. "Väga suurt elevil tunnet ei ole hetkel, aga kui kellelgi midagi juhtub, siis on mul vähemalt võimalus olemas ja see on suhteliselt hea tunne," ütles Vips.

Millal võiks Vips mööda sõita legendaarsest Lewis Hamiltonist? "Red Bull peab natuke tööd tegema. Mercedes on natuke kiire praegu," naljatles eestlane, kes sai paar nädalat tagasi vihmastes tingimustes sõita 2012. aasta vormeliga 300 kilomeetrit. "Päris õiget tunnet ei saanud kätte, aga ikkagi päris mugav ja kerge oli sõita. Jõudu oli küll palju ja häält tegi korralikult."