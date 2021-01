Ametlik: Jüri Vips kihutab algaval hooajal F2 sarjas

20-aastane Red Bulli noorteprogrammi liige Vips kuulus Hitech Grand Prix ridadesse ka 2019. aastal, mil lõi kaasa vormel-3 sarjas. Toona saavutas eestlane üldarvestuses neljanda koha. Eesti vormelisõitja lõi ka eelmisel hooajal F2 sarjas kaasa, ent seda neljal etapil ja DAMS-i meeskonna ridades.

"Ootan väga Hitechiga koostöö jätkamist," lausus Vips vormel-2 sarja kodulehe vahendusel. "Meil oli 2019. aastal F3 sarjas hea hooaeg, ent meil on veel mõned otsad kokku tõmbamata. Neil oli oma esimesel aastal F2 sarjas suurepärane hooaeg ja ma olen kindel, et oleme võimelised sel hooajal meistritiitli eest võitlema!"

F2 sarja uus hooaeg algab 27. märtsil Bahreinis.

