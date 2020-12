Serviti võttis eurosarjas võimsa võidu, HC Tallinn jäi rootslastele alla

Tugevuselt kolmandas Euroopa klubide käsipallisarjas ehk EHF European Cupi kolmandas eelringis alustasid mänge kaks Eesti meeskonda. Põlva Serviti alistas avakohtumises Tšehhi suurklubi Praha HC Dukla 37:18 (19:10) ning Tallinn jäi 21:30 (9:15) alla Rootsi tipptiimile Ystads IF. Kordusmängud peetakse Ystadis ja Põlvas pühapäeval, vastavalt kell 13:30 ja 16.

Servitil toimis kõik – väravavaht, kaitse, rünnak ja rotatsioon

Aastakümneid tagasi kolmel korral Euroopa parimaks klubivõistkonnaks kroonitud Dukla vastu tegi Serviti suurepärase alguse. Kaitse toimis hästi, Anatoli Tšezlov blokeeris kaks vastaste katset ja Eston Varusk tõrjus hiilgavalt. Teisel pool platsil tabati esimesed viis teele saadetud viset ja Kristjan Muuga viis põlvalased 5:1 juhtima.

Tšehhid said ajutiselt mängu sisse, Serviti kannatas vahepeal ära kahemehelise vähemuse ja hakkas siis vahet kasvatama. 14. minutil viskas Andris Celminš 8:3 ja sarnast edu hoiti kümmekond minutit. Peatreener Kalmer Musting vahetas julgelt, hoides värskust ja emotsiooni ning mängiti väga meeskondlikult.

Kui 25. minutil tabas Otto Karl Kont seisuks 14:8, oli Servitil käe valgeks saanud juba kümme meest. Siis tehti veel võimas 5:0 vahespurt ja Tõnis Kase tabamusest tuli 18:8. Vaheajavileks juhtisid võõrustajad 19:10, kusjuures pealeviskeid oli mõlemal tiimil 28. Tšehhi kõrgliiga üks paremaid snaipreid Jonas Patzel oli tulemuseta tulistanud lausa kaheksa korda.

Olulist muutust ei toonud teine pooltundki – Serviti kaitse seisis müürina, Varusk jätkas tõrjetega ja rünnakul oldi resultatiivsed. Viimast veerandtundi alustati pärast Mathias Rebase kaht tabamust 28:15 eduseisul. Dukla oli murtud ning lõpuvile eel kasvatas Serviti edu pühapäevase korduskohtumise tarvis 19 väravale.

Serviti sai 37:18 võidu ja tegi nii päev varem 56-aastaseks saanud peatreenerile kauni sünnipäevakingi. Rebane, Alfred Timmo, Ülljo Pihus ja Carl-Eric Uibo viskasid viis ning Celminš, Muuga ja Tšezlov neli väravat. Tasub märkimist, et Varusk tõrjus koguni 48-protsendiliselt, peatades 22 vastaste pealeviset.

"Terve meeskond oli täna ikka väga hea," tunnistas Musting. "Eston tegi väga-väga muljetavaldava esituse, aga toimis ka kaitse ning rünnak jooksis kohati väga ladusalt. Roteerisime palju ja edukalt, nõrkushetki oli meil vähe ning vastased murdusid mingi hetk psühholoogiliselt. Homme on siiski veel 60 minutit vaja mängida, aga küllap saame edasi."

Risto Lepp: hoolimata kaotusest on meeleolu hea

Meie teine samas eurosarjas osalev tiim, spordiklubi Tallase meeskond HC Tallinn mängib mõlemad kolmanda ringi kohtumised võõrsil Rootsi tippklubi Ystads IF-i vastu. Laupäeval algas kohtumine kurjakuulutavalt – esimesed kaheksa pealinlaste viset teed väravasse ei leidnud ning norralane Lasse Balstad viis Ystadi 6:0 juhtima.

Kulus aega täpselt üheksa minutit, enne kui Tallinn läbi Dmõtro Turtšenko skoori avas. Aga kui kraan lahti keerati, siis hakkas väravaid voolama. Järjest tabasid viis erinevat pallurit ning 13. minutil tõi vaheltlõike järel värava visanud Mikk Pinnonen tabloole 6:6 viigiseisu. Sarnase hooga Ystad enam eest ei spurtinud, aga poolajavileks juhiti ikkagi 15:9.

Teise pooltunni algul Tallinn nii kaua nullil polnud, ent väravaid lisandus siiski visalt. Vastaste peatreener kasutas julgelt ka noori mängumehi, kel vanust 18-19 aastat, kuid skoori kasvatasid nemadki. 45. minutil tuli Albin Bromani viskest Ystadi suurim edu ehk 28:15, ent Tallinn pani seejärel üheksaks minutiks värava lukku.

Kaotusest see ei päästnud, aga vahe saadi alla kümne värava ning Ystad võitis 30:21. Pinnonen ja Kaspar Lees viskasid Tallinna kasuks kuus väravat, Turtšenko, Markus Viitkar ja Marek Karu lisasid kaks. Kahekordse Rootsi meistri resultatiivseim oli norralane Balstad viie tabamusega.

"Algul ei saanud kuidagi krambist üle, vastasid lahendasid olukordi väga hästi. Võtsin aja maha ja ei jäänud palju puudu, et saanuks 7:6 juhtimagi. See oli vastasele korralik äratuskell. Saime palju viskele, aga Ystadi blokk ja väravavahid olid tasemel. Üldiselt hoidsime oma mängujoonisest kinni, rumalaid vigu ei teinud ja hoolimata kaotusest on meeleolu meeskonnas täitsa hea," kommenteeris Tallinna peatreener Risto Lepp.

Kolmanda ringi kordusmängud eurosarjas:

13.12 13.30 HC Tallinn – Ystads IF (Ystadis)

13.12. 16.00 HC Dukla Praha – Põlva Serviti (Põlvas)