Celminš Eesti liigas mängimisest: kogu aeg tuleb hoida end motiveeritult

Eesti koondise paremsisemine Andris Celminš on nüüd pärast viit Sloveenia liigas veedetud aastat Eestis tagasi olnud pool hooaega ja end Põlva Servitis hästi käima saanud. Sloveenia on Euroopa käsipallis Eestist tükk maad eespool, kuid Celminši jaoks pakub ka kodune liiga pinget ja väljakutseid.

"Lihtsalt tuleb ennast alati hoida motiveerituna. Meie meeskond on noor, meil on palju koondise kutte, kõik on täis võitlusvaimu ja ma näen selles meeskonnas palju potentsiaali," ütles Celminš intervjuus ERR-ile.

Balti liiga mängud on olnud Eestipõhised oktoobrist saadik, Serviti jaoks lausa septembrikuust. Seega tuleb end igapäevaselt proovile panna Eesti liigas, kus Serviti püsib kaotuseta. Kas nii on võimalik ka ennast edasi arendada või on fookus suuremas osas vormi hoidmisel?

"Eks seda saavad teised öelda, kas on arengut näha. Aga ma ise tunnen, et vorm ei ole alla läinud ja nagu ütlesin, et tuleb kogu aeg töötada, siin ei tohi motivatsiooni alla lasta. Trennis tuleb vaeva näha, siis läheb hästi," jätkas Celminš.

Celminš on küll alles 24-aastane, aga praegu piiri taha siirdumise peale koondislane ei mõtle, sest tahab tuleviku siduda Eestiga.

"Võib öelda jaa niimoodi, et see oli selline pikemaajaline otsus, et tuli ka natuke mõelda tuleviku peale ja siis see otsus sai tehtud," rääkis Celminš lähemalt. "Aga kodumaale naasta on alati mõnus. Hetkel ei vaata välismaale. Kodus on mõnus ja patt oleks kurta."