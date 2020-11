Tühjade tribüünidega Saku Suurhallis peetud kohtumises haaras Venemaa koheselt initsiatiivi, minnes kiirelt 10:0 juhtima. Eesti suutis küll avaveerandil peatselt ka oma mängu käima saada, ent kaotusseisust välja ei tuldud. Venelased hiilgasid avapoolajal kolmepunktijoone tagant, kust tabati koguni kümme viset Eesti kolme vastu. Kui esimese veerandi kaotas Eesti nelja punktiga, siis poolajaks saavutas Venemaa juba 14-punktilise edu.

Mängu teisel poolajal jätkus enne vaheaega nähtud muster, kus Venemaa oli täpne kaugvisetel ning Eesti oli raskustes idanaabrite kindlast kaitsest läbi murdmisega. Kolmanda veerandi kaotas Eesti kuue punktiga ja viimase veerandi kaheksa silmaga. Kokkuvõttes oli Venemaa parem 28 punktiga.

Venemaa tabas kohtumise jooksul 19 kolmepunktiviset 36-st (visketabavus 52,78%) ning oli kindel ka vabavisetel (13/15). Meeskonna parimaks punktitoojaks osutus pingilt sekkunud Jevgeni Baburin, tuues võitjatele 19 punkti, olles seejuures täpne viiel kolmepunktiviskel. Samuti pingilt sekkunud Andrei Vorontsevitš ja Ivan Strebkov panustasid vastavalt 15 ja 12 silmaga.

Eesti meeskonna tabavus kolmepunktijoone tagant oli võrreldes vastasega kehv – täpne oldi viiel viskel 22-st. Eesti parimana kirjutati Janari Jõesaare nimele 11 punkti, kümme punkti lisas Rain Veideman.

Kuigi hetkeseisu kohaselt peaks Eesti korvpallikoondis järgmise EM-valikmängu pidama tuleval esmaspäeval Põhja-Makedooniaga, on selle toimumine sattunud küsimärgi alla, sest laupäeval toimuma pidanud mäng Eesti järgmise vastase ja Itaalia vahel jäeti põhjamakedoonlaste seas avastatud koroonajuhtumite tõttu ära.

Mängu käik:

Eelvaade:

Nii Eesti kui külalisvõistkond Venemaa on 2022. aasta Euroopa meistrivõistluste valiktsüklit alustanud võidu ja kaotusega. Kui Eesti seljatas avamängus võõrsil Põhja-Makedoonia 82:71 ning jäi seejärel kodus alla Itaaliale 81:87, siis idanaabrid alistusid võõrsil itaallastele 64:83 ning võitsid kodus Põhja-Makedooniat 77:67.

Pärast taasiseseisvumist on Eesti korvpallikoondis Venemaaga ametlikes mängudes kohtunud kolmel korral. 1993. aasta EM-finaalturniiril võitsid venelased veerandfinaalis 82:61, 1997. aasta EM-valiksarjas võitis Venemaa Tallinnas 88:73 ning Moskvas 91:69. 2015. aastal pidas Eesti Venemaaga kaks treeningmängu, aga ka neis jäid peale idanaabrid.

Eesti peatreener Jukka Toijala tunnistab, et Venemaa vastu edu saavutamiseks on vaja eelkõige head kaitsemängu. "Meil pole korvi all nii palju pikkust kui tavaliselt. Samuti ääremängijate positsioonidel, kust on puudu Raieste ja Drell. Seega on äärmiselt oluline lauavõitlus kontrolli all hoida. Lühema meeskonnana peab meil olema rohkem energiat ja võitlusvaimu."

"Loomulikult peame ka rünnakul leidma loogilised lahendused ja ära kasutama ülekaalu olukordi, kuid üldiselt tuleb järgnevas kahes mängus näidata head kaitsemängu. Me ei taha tervet kohtumist mängida viis viie vastu, vaid peame leidma võimalusi kiirrünnakuteks," lisas soomlane.

Eesti koosseisu kuuluvad mängus Venemaa vastu Kerr Kriisa, Rain Veideman, Martin Dorbek, Martin Paasoja, Janari Jõesaar, Saimon Sutt, Tanel Kurbas, Kristjan Kitsing, Kregor Hermet, Rauno Nurger, Kaspar Treier ja Siim-Markus Post.

Venemaa rivistuse moodustavad Jevgeni Baburin, Maksim Grigorjev, Mihhail Kulagin, Grigori Motovilov, Ivan Strebkov, Pavel Antipov, Nikita Balašov, Jevgeni Valijev, Andrei Vorontsevitš, Stanislav Ilnitski, Andrei Lopatin, Vladislav Truškin, Vladimir Ivlev.