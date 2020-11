Heino Enden korvpallikoondisest: tõuseme natuke kergesti pilvedesse

Endine korvpalli maailmameister Heino Enden leiab, et Eesti korvpallikoondise EM-valiksarjas Venemaalt saadud kindel kaotus peegeldab meeskonna praegust taset ning et eelnevate tulemuste põhjal on ootused liialt kõrgele aetud.

Eesti koondise peatreener Jukka Toijala väljendas intervjuus pettumust selle üle, et FIBA püüab valikmänge läbi viia iga hinna eest ja arvestamata praegust keerulist aega. Kuivõrd nõustud Toijala seisukohaga? Milline võiks olla lahendus?

Olen nõus, et olukord on keeruline, aga olukord on keeruline põhjusel, et FIBA Euroopa ja Euroliiga ei suuda omavahel kuidagi kokku leppida. Mõlemad peaksid ju olema organisatsioonid, kes arendavad ja populariseerivad korvpalli ja praegu ei suudeta oma jonnimiste pärast maha istuda ja asju kokku leppida. Praeguse hetke augud oleksid väga hästi mängitavad, kui Euroliigast saaks mängijad tulla mängima. Ei oleks mingit küsimust ja kõik oleks aus ja võrdne.

Väga paljud koondised ei mängi valikturniiril oma parimate jõududega. Kes selles olukorras enam võidab, kes kaotab?

Võidavad väiksemad riigid ja suuremad kindlasti kaotavad, ehk tugevamad. Läti on võib-olla üks nendest, kes ei ole küll nii suur, aga hetkel Euroopa üks parimaid riike ja nüüd on neil šanss, et nad ei pruugi saada EM-ile, mis oleks täielik katastroof. Siin see ebavõrdsus tekibki.

Pärast aasta alguses saadud võitu Põhja-Makedoonia üle ja head mängu Itaaliaga on ootused Eesti koondise osas kerkinud avalikkuses väga kõrgele. Üleeilne Venemaa mäng tõi meid justkui maa peale tagasi. Kui head me siis tegelikult oleme?

Eks me selles olukorras olemegi, mida Venemaa mäng meile näitas. See on aus olukord ja me natuke kergesti tõuseme sinna pilvedesse. See, et ootused on kõrged, on selge: korvpall on meil tähtis spordiala ja meil on noori, aga see mäng näitas ära, milleks meie praegused noorema põlvkonna mängijad võimelised on, mis tasemel nad on. See ongi meie praegune tase.

Eesti koondise potentsiaal on kahtlemata kõrge. Mis meil veel vajaka jääb, et mängida Euroopa tippudega võrdselt?

Individuaalne tehnika, aga jääme ka füüsise ja enesekindlusega alla. Tegelikult meie mängijad on ju kõik üle 20 aasta vanad, välja arvatud Kerr Kriisa, ja potentsiaal ja lootus on olemas, aga seda tuleb hakata õigustama ja nüüd on selleks juba viimane aeg.