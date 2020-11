Veideman: tulemus on halb, aga ei saa öelda, et me ei võidelnud

"Kui tablood vaadata, on tulemus meie jaoks halb, aga keegi ei saa öelda, et me ei võidelnud. Aga kui nad teenivad 57 punkti kaugvisetest, on päris raske mängida," nentis Eesti koondise kapten Rain Veideman pressikonverentsil. "Nad mängisid meeskonnana väga hästi."

"Esiteks nende agressiivsus ja teiseks paar taktikalist käiku, millega näppu lõikasime ja kolmandaks nende kolmeste tabavus. Need kolm kõik kokku ja sealt see vahe tuleb," lisas ta.

Esmaspäeval peaks Eesti vastamisi minema Põhja-Makedooniaga. Mängu toimumine otsustatakse pühapäeval pärast makedoonlaste koroonaproovide selgumist. Juhul kui kohtumine peetakse, suudab Eesti paremat mängu näidata, oli Veideman veendunud. "Kui vaatad üleüldse neid esimesi mänge – Serbia kaotas Šveitsile, Leedu kaotas Taanile –, siis kõik mängivad rabedalt. Nüüd on meil esimene mäng tehtud, keegi pead norgu ei lasknud, kõikidel on hea tunne ja eks me analüüsime seda mängu, teeme omad järeldused. Kindlasti oleme Makedoonia vastu paremini valmis," lubas Veideman.

Küsimusele, kas "mullis" mängimine on keeruline, vastas Veideman: "Ma ei saa öelda, et ta oli keeruline, aga kindlasti teistsugune ja omamoodi kogemus. Oled Eestis ja mehed on harjunud kodust trenni minema või kui on vaja kuskil käia, siis lihtsalt teed seda, aga nüüd on kindlad reeglid, mida teha saad. Mind see väga ei mõjutanud, aga ma ei saa rääkida teiste eest, võib-olla mõnele vennale see mõjus."