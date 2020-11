FIBA korralduses pettunud Toijala: kõik on muutunud loteriiks

Eesti korvpallikoondise peatreener Jukka Toijala on pettunud, et koroonaviiruse tõttu keerulisel ajal üritab Rahvusvaheline Korvpalliliit (FIBA) Euroopa meistrivõistluste valikmänge justkui vägisi läbi viia. Kogu töö on häiritud ja mängijate koondisse toomine raskendatud.

Eesti meeste korvpallikoondis on jõudnud 2022. aasta Euroopa meistrivõistluste valikturniiril mängida kõigi kolme alagrupikaaslasega ühe korra. Laupäevase Venemaa kohtumise järel pidanuks Eesti mängima esmaspäeval kodus ka Põhja-Makedooniaga, aga vastasmeeskonna kolme korvpalluri positiivne koroonatest sundis mängu ära jätma.

"Inimesed tegid kõvasti tööd, et saada valikturniir Eestisse ja parim võimalik meeskond kokku. Et kindlustada siin võimalusel pääs EM-finaalturniirile. Kui kõige otsustavam mäng siis ära jääb, on see loomulikult pettumus," tunnistas Toijala ERR-ile antud intervjuus.

Toijala mõistab, et kõigi tervis seati esikohale ja meeskond suhtus mängu ärajätmisse samuti mõistvalt. Võimalikud riskid olid kõigile teada juba turniirile saabudes ja lepiti ka kõigi nõutud piirangutega.

"See oli raske, sest mängijad on nagu aheldatud hotellituppa ja meeskonnaga kohtutakse söömise ajal või spordihallis. Muus osas koosneb elamine hotellitoas istumisest ja magamisest, erinevate tegevuste väljamõtlemisest. Üritasime ka koos erinevaid tegevusi leiutada, aga samas tuli hoolitseda, et kellegi tervisega ei juhtuks midagi. Sellised olid juhised," lisas soomlane.

Toijala hinnangul on Eesti koondise väljavaated EM-finaalturniirile jõuda jätkuvalt head, ehkki valikturniiri läbiviimine praegusel ajal tekitab peatreeneris palju küsimusi.

"Olen ausalt öeldes rohkem kui pettunud süsteemis, kuidas neid mänge vägisi peetakse. Olukorras, kus kõikidel riikidel on suuri raskusi saada parimad mängijad kokku. Olen üsna veendunud selles, et oleks leidunud ka teistsugune lahendus. Nüüd ei ole küsimus enam parimate korvpallimaade leidmises, vaid kõik on muutunud loteriiks - millised riigid saavad kokku millised mängijad," on Toijala kriitiline.

"Ka korvpalluritele on olukord raske, sest tean, et neid survestatakse koduklubidest. Et nad püsiksid kodus ja ei läheks koondise mängudele. Ja see ei ole küll kuidagi tegevus, mis oleks kooskõlas spordi põhiväärtustega. Üldiselt on see keeruline olukord."

2022. aasta Euroopa meistrivõistluste valikturniir peaks jätkuma veebruaris, kui võib tulla mängimisele ka ärajäänud Eesti ja Põhja-Makedoonia kohtumine.