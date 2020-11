Veideman: läheme kindlasti Venemaa ja Põhja-Makedoonia vastu võitma

Eesti koondise vastaseks laupäeva õhtul on Venemaa ning esmaspäeva õhtul Põhja-Makedoonia. Samuti mängib Tallinnas kaks kohtumist alagrupi praegune liider Itaalia. Nii Eestil kui Venemaal on enne kohtumist tabelis üks võit ja üks kaotus. Koroonakriisi tulemusena toimuvad mängud ilma publikuta ja erinevatel põhjustel ei ole koondised Tallinnas oma tugevaimas koosseisus.

"Mina küll ei tunne, et kui meil mõned mehed ei tulnud, siis me oleme nõrgemad," rääkis Eesti koondise tagamängija Kerr Kriisa. "Meil kõikidel on nüüd suurem vastutus ja kõik saavad end näidata. Võistkonna hing tuleb üles saada ja siis me suudame kõiki võita. Olenemata satsist. Me oleme viimasel kahel aastal Serbia, Leedu ja ükskõik kelle vastu nägu näidanud. Me võime mängida küll."

Teine Eesti koondise tagamängija Rain Veideman lisas: "Nagu Kerr ütles, siis me suudame siin kõiki võita. Venemaa ja Makedoonia vastu läheme kindla peale võitma."

Eesti koondise kohtumised on kuulatavad otseülekandena Vikerraadiost. ERR-i spordiportaal kajastab mänge otseblogi vahendusel.