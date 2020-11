Toijala: meie ettevalmistus ebaõnnestus nii vaimselt kui füüsiliselt

"Venemaa mängis selles valiksarjas oma parima mängu, neile tuleb au anda," kommenteeris Eesti koondise peatreener Jukka Toijala mängujärgsel pressikonverentsil. "Neil oli pikk koosseis, mis valmistas meile probleeme ja me ei leidnud rünnakul sobivaid lahendusi. Tegime liiga palju vigu nii kaitses kui rünnakul. Tulemus näitab, et Venemaa oli meist selgelt parem."

"See pole vabandus, aga meie ettevalmistus ebaõnnestus nii vaimselt kui füüsiliselt," lisas Toijala. "Oli näha, et me polnud sellisel tasemel mängimiseks valmis. Aga pean kordama, et Venemaa koondis oli väga hea."

Esmaspäeval peaks Eesti vastamisi minema Põhja-Makedooniaga. Mängu toimumine otsustatakse pühapäeval pärast makedoonlaste koroonaproovide selgumist. "Niimoodi kaotades saab mõistagi ka enesekindlus pihta, aga kui oled profimängija, pead sellega harjuma, et mõnikord on ka halvad õhtud ja siis tuleb keskenduda järgmisele mängule," sõnas Toijala. "Meil on umbes 40 tundi, et mängijaid vaimselt ja füüsiliselt ette valmistada."