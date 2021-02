Korvpallikoondis sõidab otsustavatele EM-valikmängudele 15 mängijaga

Eesti koosseisu eelseivatel EM-valikmängudel moodustavad Kristian Kullamäe, Sten-Timmu Sokk, Rait-Riivo Laane, Märt Rosenthal, Rain Veideman, Martin Dorbek, Robert Valge, Janari Jõesaar, Jaan Puidet, Henri Drell, Kregor Hermet, Kaspar Treier, Rauno Nurger, Maik-Kalev Kotsar ja Mihkel Kirves.

Vigastustega jäävad eemale Siim-Sander Vene, Martin Paasoja, Kristjan Kitsing ja Siim-Markus Post. Samuti ei liitu rahvusmeeskonnaga USA-s Arizona Ülikooli särgis NCAA hooaega alustanud mängjuht Kerr Kriisa. Saimon Sutt jääb kõrvale terviseprobleemide tõttu.

"Loomulikult on kahju, et mitmed olulised mängijad otsustavas faasis koondist aidata ei saa, kuid see on hea võimalus noortel ennast tõestada. Liidriomadusi on selles koosseisus päris mitmel mehel. Kindlasti toob uut hingamist ka Maik-Kalev Kotsari naasmine," kommenteeris rahvusmeeskonna peatreener Toijala.

Sander Raieste liitumine on endiselt küsimärgi all. Tema koduklubi Baskonia läheb päev enne Itaaliaga kohtumist Euroliiga mängus võõrsil vastamisi Moskva oblasti Himkiga. Teada on, et Raieste ise on väga motiveeritud koondisega ühinema, kuid suhtlus klubiga pole olnud kergemate killast. "Täit kindlust Raieste lisandumise osas täna veel ei ole. Loodame parimat ja ootame teda kuni viimase hetkeni Permi," lisas Toijala.

Peatreeneri sõnul on vastaste skautimine ja eeltöö tänaseks tehtud, väikese eelise mängib kätte ka mulli ajakava - Itaalia ja Põhja-Makedoonia kohtuvad omavahel 18. veebruaril. "Suures pildis me teame, mis meid ees ootab ja neljapäevane mäng Itaalia ja Põhja-Makedoonia vahel annab võimaluse vastaste mängupilti detailsemalt analüüsida. Kõik kolm mängu saavad olema füüsilised ja intensiivsed. Peame olema selleks valmis."

Kuna koduses Tallinna mullis jäi eestlastel koroonaviiruse tõttu Põhja-Makedooniaga mängimata, seisab koondisel eesolevas aknas ees kolm kohtumist – esmalt Itaaliaga (19.02), siis Venemaaga (21.02) ning päev hiljem makedoonlastega (22.02).

Hetkel paikneb Eesti C-alagrupis ühe võidu ja kahe kaotusega kolmandal positsioonil. EM-finaalturniirile pääsevad iga grupi kolm esimest.