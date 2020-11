Kuhi nelja EM-valikmängu korraldamisest: iga päev on uus plaan ja nii ongi

Saku Suurhall võõrustab kahel päeval nelja mängu, lisaks mainitud kolmele koondisele mängib Tallinnas ka Itaalia. Kõik neli viibivad siin nii-öelda "korvpallimullis".

"Sisuliselt tähendab see nende meeskondade jaoks üheksapäevalist isolatsiooni," selgitas ERR-i spordiuudiste stuudios Eesti korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi. "Kui nad on ühel hetkel hotelli tulnud, siis enam keegi kolmandate isikutega kokku ei puutu. Hotell Hilton on eksklusiivselt kinni pandud, keegi teine sellel ajal seal ei ole. 60 protsenti on mahutavus, tänu sellele saame hästi hajutada: mitte keegi kaheses toas ei ole, kõik on üksi ja nii edasi."

Sellel nädalal sai korvpalliliit terviseametilt teate, et kui ühes meeskonnas osutub üks delegatsiooniliige koroonapositiivseks, on terve delegatsioon nii-öelda mängust väljas. Protokoll sätestab samas, et kui ülejäänud on negatiivsed, võivad nad mängida. Kas alaliit proovib seda juhendit veel ümber rääkida? "Oleme terviseametiga kogu aeg kontaktis olnud ja nad ütlesid, et nemad ei saa seda otsustada," sõnas Kuhi. "Kohtusime nendega ja on väga selge plaan, millega minnakse vabariigi valitsuse juurde, kuidas asjad korraldada nii, et nad oleks FIBA protokolli järgi korrektsed."

"Nagu Jukka Toijala on ühe korra öelnud, et koondisel on plaane A-st kuni Ö-ni, siis organisatoorselt ongi täpselt nii. Iga päev on uus plaan ja nii ongi," tõdes Kuhi.

Palju see kõik maksab ja kes selle kõik maksab? "Maksab väga palju. Me räägime kolm kuni neli korda kallimast formaadist kui muidu kodumängud oleks. Korvpalliliit maksab peamiselt, õnneks on tulnud appi nii Eesti riik kui Tallinn, aga ka osalejad, kes tulevad, maksavad mingi osa kinni. FIBA poolt meile lisapanust ei tule."

Täispilet saali Eesti rahvusmeeskonda toetama maksab 40 ja sooduspilet 25 eurot. "Jah, see on kallis, aga minu eelmine vastus ka seletab olukorda. Koondis soovib mängida koduseinte vahel, see ongi meie ühise panuse hind," ütles peasekretär.