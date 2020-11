Korvpallikoondise EM-valikmängudele lubatakse kuni 250 pealtvaatajat

Uued meetmed näevad ette, et spordivõistluste korraldaja peab tagama inimeste hajutamise ja siseruumides kuni 50 protsendi täituvuse. Üritusest osavõtjate piirarv siseruumides ei tohi olla suurem kui 250 inimest ning õues mitte suurem kui 500 inimest. Pealtvaatajad peavad kandma siseruumides maski. Sellest tulenevalt on peatatud Eesti – Venemaa (28.11) mängu piletimüük, Eesti – Põhja-Makedoonia (30.11) kohtumisele on saadaval veel piiratud arv kohti, vahendab basket.ee.

Kõikjal kehtib nõue publikut saalivälisel alal hajutada, nii et liigutaks 2+2 põhimõttel.