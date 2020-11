Nelja Eesti käsipalliklubi ootab topeltoluline nädalavahetus

Eesti lõunanaabrite juures Lätis ja Leedus on käsipalli Balti liiga mängud juba pikemat aega peatatud. Eestlased kasutavad tuleval nädalavahetusel aga võimalust mõned kohtumised ette ära pidada. Neli omavahelist mängu Tapal, Kehras ja Viljandis lähevad ka Eesti meistriliiga arvestusse, kahekordistades nii nende olulisust.

Kodust liigat täiseduga juhtival Põlva Servitil on võimalus tõusta ka Balti liiga liidriks. Hetkel ollakse kehvema väravate vahe tõttu Läti meistri Dobele ZRHK Tenaxi selja taga, ehkki punkte on mõlemal kümme. HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ja Viljandi HC paiknevad 7.-8. kohal kuue silmaga ning SK Tapa/N.R. Energy on kuue mänguga saanud ühe võidu.

Tapa ja Viljandi ihkavad punktilisa

Tapa meeskond pole kalendri iseärasuse tõttu juba kaks kuud kodusaalis mänginud. Vahepealsest viiest kohtumisest võõrsil on kaks võidetud ja kolm kaotatud, sealhulgas Balti liiga raames Kehrale ja Viljandile, kes sel nädalavahetusel külla tulevad. Tapa peatreener Elmu Koppelmann tunnistas, et mõnes mõttes on meeskonnal selg vastu seina.

"Vajame punkte nii Balti kui meistriliigas, aga pärast 38-päevast mängupausi oli tegutsemine nii karikasarjas Arcwoodi alistades kui ka kolmapäeval Tallinnale kaotades väga krobeline. Põlvas toimis vähemalt kaitse hästi, pealinnas polnud seda ollagi," põrutas Tapa juhendaja.

"Kõige tähtsam on koostöö toimima saada ja kokkulepitud plaanidest kinni pidada. Kui seda ei suudeta, siis läheb meil väga raskeks. Oma mängu mängides pole ei Kehra ega Viljandi alistamine ületamatu ülesanne," lisas Koppelmann.

Viimati kohtus Tapa Viljandiga septembri algul, kui mulgid said kodus minimaalse paremusega 29:28 võidu. Kehraga on Tapa viimase kolme ja poole hooaja jooksul mänginud üheksa korda ja alati pidanud tunnistama vastase paremust.

Viljandi võõrustab pühapäeval Servitit, kellega vaid nädal tagasi kohtuti juba neljandat korda sel hooajal. Põlvas sai kodumeeskond kindla 28:16 võidu ja kokku on Servitil nüüd mulkide vastu tosinamänguline võiduseeria. Viljandi peatreener Marko Koks rõhutas, et kahte sarja punktide kogumine on suureks lisamotivaatoriks.

"Jäime Servitile selgelt alla peamiselt häälestatuse tõttu. Seda peame parandama, sest vahel kipuvad noortel kaotusseisus pead norgu vajuma. Tahame nii Tapa kui ka Serviti vastu maksimumpunkte, alla selle pole mõtet eesmärki seada, aga peame oskama vastaste vead enda kasuks pöörata," lausus Koks.

Kehra võõrustab klassikalises vastasseisus Servitit

Balti liiga nädalavahetuse avab laupäeval kell 14 algav Eesti käsipalli klassikaline vastasseis Kehras. Viimati kaotas Serviti põlisele konkurendile peaaegu kaks aastat tagasi, kuid kui eelmisel korral Kehra spordihoones mängiti ehk mullu 5. detsembril, siis tehti 28:28 viik.

"Serviti on hetkel väga tugev, ilmselgelt on euromängude ja karikasarja finaalturniiri eel vorm tõusuteel. Tavaliselt tuleb meil pärast kehva mängu hea päev, nii et loodan võitluslikku esitust. Saab olema raske, aga tore oleks uut kodusaalijada alustada," sõnas Kehra peatreener Mart Raudsepp.

Kehral lõppes eelmisel nädalal Tallinnale kaotades 19-mänguline kaotuseta kodumängude seeria Eesti tiimide vastu. "Võrdses mängus kaotasime teisel poolajal ühe perioodi 0:6 ja kõik, mida katsetasime, 5-1 kaitse ja 7-6 rünnak, ebaõnnestus. Janar Mägi ja Vladislav Naumenko olid vigastustega eemal, aga selle taha pugeda ei tahaks," lisas Raudsepp.

"Pole Kehraga mitu kuud mänginud ja toona kaht Venemaalt lisandunud meest veel polnud. Tuleb kindlasti põnev võimete võrdlemine, kus tulemust raske ennustada. Euromängud on ukse ees ja me polegi ammu saanud peaaegu täiskoosseisus esineda," rõhutas nädalavahetuse tähtsust Serviti peatreener Kalmer Musting, kes saab jälle väravasuule saata kahekuulise vigastuspausi järel naasva Eston Varuski.