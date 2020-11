Thiem jättis Djokovici vastu kasutamata viis matšpalli, aga pääses finaali

53 minutit kestnud avasetis tegi maailma kolmandast reketist austerlane 14 äralööki ja lihtviga, murdis serblase servi 11. geimis ja võitis seti 7:5.

Teises setis jäid murded nägemata ning kiires lõppmängus oli Thiemil kasutada koguni neli matšpalli, aga ta ei suutnud neist ühtegi ära kasutada ja nii läks mäng otsustavasse setti. Taas tuli appi võtta kiire lõppmäng, kus Djokovic läks 4:0 ette, aga austerlane võitis seejärel kuus punkti järjest ja pääses veidi vähem kui kolm tundi kestnud matši järel finaali.

Thiem võitis tänavu karjääri esimese slämmiturniiri, kui triumfeeris US Openil. Djokovicilt sai ta nüüd väikese revanši, sest kaotas serblasele Austraalia lahtiste finaalis.

"See oli psühholoogiline lahing, olin teise seti kiires lõppmängus päris kinni," rääkis Thiem võidu järel. "Selliste legendidega mängida on alati eriline ja siin mängida on samuti väga eriliseks. Mõtlesin pärast New Yorgis võidutsemist, et olen edaspidi rahulikum, aga see oli ilmselt viga."

Thiemi vastase aastalõputurniiri finaalis selgitavad laupäeva hilisõhtul venelane Daniil Medvedev ja Hispaania legend Rafael Nadal.