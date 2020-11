Autoralli MM-etappe võib näha Austraalias ja Uus-Meremaal 2022. aastal

Uus-Meremaa ralli pidi esmakordselt kaheksa-aastase vaheaja järel toimuma tänavu ning Austraalia ralli järgmisel aastal, kuid nüüd andis FIA direktor Yves Matton mõista, et mõlemaid rallisid võib näha hoopis 2022. aasta kalendris.

"Ma usun, et mõlemad rallid on võimalik korraga MM-kalendrisse lisada. Kui olukord normaliseerub ning rallisid on võimalik taas ülemaailmselt sõita, siis tuleb teha raske valik, milliseid etappe võtta, milliseid jätta. Austraalia ja Uus-Meremaa rallide korraldajad andsid mõista, et nad ei ole võimelised uuel hooajal MM-etappe korraldama, küll aga 2022. aastal," rääkis Matton portaalile Dirtfish.

Tänavu on MM-sarjas sõita veel üks etapp, mis toimub 4.-6. detsembrini Monzas, Itaalias.