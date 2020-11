Zverev sai Wawrinkast jagu, ees ootab Nadal

Veidi alla pooleteise tunni kestnud veerandfinaalkohtumises alistas Zverev 6:3, 7:6 (1) šveitslase Stan Wawrinka (ATP 20.). Seejuures juhtis Wawrinka teises setis 5:4 ja enda servil 30:0, aga Zverev viigistas ja viis seti kiiresse lõppmängu, kus jäi peale kindlalt 7:1.

Esimest korda Pariisi Mastersil poolfinaali jõudnud Zverev läheb seal vastamisi hispaanlase Rafael Nadaliga (ATP 2.). "Mul oli terve matši peale ainult üks halb geim. Olen õnnelik, et jõudsin siin esimest korda poolfinaali. Varem pole ma end siin väga hästi tundnud, võib-olla olen hooajast väsinud olnud, aga tänavu on teisiti," arutles Zverev. "Nadali vastu tuleb väga targalt mängida. Ta on võib-olla meie ala parima kaitsega mängija."

Zverev on võitnud 11 matši järjest, Nadalil on käsil kümnemänguline võiduseeria. Omavahel on nad varem mänginud kuuel korral ja Zverev on saanud vaid ühe võidu, võites nende viimase kohtumise – mullusel aastalõputurniiril sai ta alagrupimängus Nadalist jagu 6:2, 6:4.

Teise finalisti selgitavad venelane Daniil Medvedev (ATP 5.) ja kanadalane Milos Raonic (ATP 17.).