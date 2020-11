Novak Djokovic kordas enda iidoli Pete Samprase rekordit

Pärast Pariisi Mastersil poolfinaali jõudmist oli selge, et Rafael Nadal ei osale järgmisel nädalal peetaval Sofia turniiril, mis omakorda tähendab, et Novak Djokovic lõpetab kuuendat korda hooaja maailma esireketina, sellega kordab ta enda iidoli Pete Samprase rekordit.

Ühtlasi sai 33-aastasest Djokovicist vanim hooajalõpu maailma esireket. Serblane lõpetas aasta esireketina ka 2011., 2012., 2014., 2015. ja 2018. aastal. Tema lapsepõlveiidol Sampras sai sellega hakkama kuuel järjestikusel aastal – 1993-1998.

Viimase 17 aasta jooksul on 16 korral hooaja esireketina lõpetanud üks suurest kolmikust ehk Djokovic, Nadal (2008, 2010, 2013, 2017, 2019) või Roger Federer (2004-2007, 2009), vahele mahtus ka Andy Murray, kes lõpetas 2016. aasta esikohal.

Tänavusel koroonaviirusest räsitud hooajal on Djokovic võitnud neli turniiri, nende seas Austraalia lahtised ja kaks Mastersi turniiri.

"Kui väike olin, imetlesin Pete'i, seega on tema rekordi kordamine tõeline unistuse täitumine," tunnistas Djokovic. "Proovin jätkuvalt olla veel parem mängija, püüan olla edukam ja purustada rekordeid alal, mida armastan kogu südamest.

Veebruaris viiendat korda esikohale tõusnud Djokovic alustab esmaspäeval kokkuvõttes 294. nädalat edetabeli esikohal ning kui ta suudab sel positsioonil kevadeni jätkata, ületaks ta Federeri rekordi 8. märtsil 2021. Federer on kõige rohkem nädalaid – 310 – esikohal olnud tennisist.

Most Years Ended as World No. 1

1T @DjokerNole 6

1T Pete Sampras 6

3T @JimmyConnors 5

3T @RogerFederer 5

3T @RafaelNadal 5 — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) November 6, 2020

Most Weeks as World No. 1

1 @RogerFederer 310

2 @DjokerNole 293

3 Pete Sampras 286

4 Ivan Lendl 270

5 @JimmyConnors 268



Djokovic can pass Federer for record on 8 March 2021. — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) November 6, 2020