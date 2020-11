Pariisis ühe mänguga piirdunud Tsitsipas tegi taas jalale liiga

Meeste tennise maailma edetabelis kuuendal real paiknev kreeklane Stefanos Tsitsipas avaldas, et tegi Pariisi Mastersil enda jalale liiga ja seetõttu ei tea ta, kas tal õnnestub aastalõputurniiril enda mullust võitu kaitsta.

Pariisi Mastersil teisena asetatud ja avaringis vaba olnud Tsitsipas pidi teises ringis kolm tundi ja 16 minutit kestnud matšis tunnistama prantslase Ugo Humberti (ATP 34.) 7:6 (4), 6:7 (6), 7:6 (3) paremust.

Kui Tsitsipaselt pärast küsiti, milliseks ta hindab enda võimalusi aastalõputurniiril, vastas kreeklane: "Ma ei tea. Ausalt ei oska praegu sellele küsimusele vastata. Teise seti ajal tuli tagasi vigastus, mille sain Prantsusmaa lahtiste ajal. See polnud praegu nii hull kui siis, aga siiski mõjutas mu mängu ja ma polnud kindel, kas peaksin jätkama."

"Aga see pole muidugi vabandus," lisas ta. "Võitlesin ja andsin endast parima, hoolimata sellest, et see [vigastus] mind segas. Muidugi olen kurb."

Tsitsipase sõnul vigastas ta jalga Prantsusmaa lahtiste poolfinaalis Novak Djokovici vastu ja kuigi vahepeal läks seis paremaks, hakkas sama koht nüüd uuesti tunda andma. Aastalõputurniir algab Londonis 15. novembril.

Maailma kümnenda reketi, itaallase Matteo Berrettini lootus teist aastat järjest aastalõputurniirile kvalifitseeruda lõppes Pariisis ühe mänguga. Samuti avaringis vaba olnud Berrettini jäi 6:7 (3), 7:6 (0), 5:7 alla läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud ameeriklasele Marcos Gironile (ATP 91.).

Aastalõputurniirile pääseb hooaja kaheksa paremat mängijat, praeguseks on selgunud seitse meest ja lahtine on vaid üks koht.

Pariisis piirdus ühe matšiga ka 8. asetatud belglane David Goffin (ATP 14.), kaotades turniiri valikvõistlustelt alustanud slovakile Norbert Gombosele (ATP 105.) 4:6 6:7 (6), sellega kadus tema viimane lootus finaalturniirile pääseda. Küll aga püsib lootus 9. asetatud hispaanlasel Pablo Carreno Bustal (ATP 15.), kes oli 7:6 (3), 6:2 parem sakslasest Jan-Lennard Struffist (ATP 35.). Ainsale vabale kohale konkureerivad veel argentiinlane Diego Schwartzman, kanadalane Milos Raonic ja šveitslane Stan Wawrinka. Neist kõige paremad šansid on Schwartzmanil, kes pääseb finaalturniirile, kui ta jõuab Pariisis vähemalt poolfinaali või kui Pariisi Mastersit ei võida ei Carreno Busta, Raonic ega Wawrinka.