Schwartzman astus finaalturniirile sammu lähemale

Schwartzman alistas teises ringis veidi alla pooleteise tunni kestnud kohtumises 7:5, 6:3 prantslase Richard Gasquet (ATP 56.). Seejuures oli Schwartzman kaotanud talle eelmised kolm omavahelist kohtumist settigi võitmata.

Nüüd aga realiseeris Schwartzman ise kuuest murdevõimalusest kolm ja päästis neljast murdepallist kolm, võttes kindla kahesetilise võidu.

ATP aastalõputurniirile pääseb hooaja kaheksa paremat mängijat, praeguseks on selgunud seitse meest ja lahtine on vaid üks koht, millele on peapretendent just Schwartzman. Gasquet alistamisega lõpetas Schwartzman šveitslase Stan Wawrinka lootused, nüüd on tema ainsad ohustajad hispaanlane Pablo Carreno Busta ja kanadalane Milos Raonic. Schwartzman kindlustab koha finaalturniiril, kui jõuab vähemalt poolfinaali, nii Carreno Busta kui Raonic vajavad lootuse säilitamiseks Pariisist turniirivõitu. Neist kolmest on Schwartzman ainus, kes pole varem kunagi finaalturniiril mänginud – Raonic on sinna pääsenud kahel korral, 2016. aastal jõudis poolfinaali, Carreno Busta sai 2017. aastal asendusmängijana turniirile, aga võiduarvet ei avanud.

Pariisis läheb Schwartzman kolmandas ringis vastamisi läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud 21-aastase hispaanlase Alejandro Davidovich Fokinaga (ATP 63.), kes pole kunagi varem Mastersil nii kaugele jõudnud. Teises ringis oli ta 6:4, 6:4 parem vabapääsmega põhiturniirile koha saanud prantslasest Benjamin Bonzist (ATP 180.).

Turniiril 3. asetatud venelane Daniil Medvedev (ATP5.) sai seisul 6:6 loobumisvõidu lõuna-aafriklaselt Kevin Andersonilt (ATP 86.)