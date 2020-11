Rafael Nadal teenis Pariisis karjääri 1000. võidu

Lopezele kaks viimast omavahelist kohtumist kaotanud Nadal kaotas kolmapäeval ka avaseti tulemusega 4:6, kuid võitis enam kui tunnipikkuseks veninud teise seti 7:6 (5) ning otsustava 6:4.

Nadali jaoks on tegemist karjääri 1000. matšivõiduga ATP turniiridelt, neist esimese teenis ta 2002. aasta 29. aprillil Ramon Delgado üle, olles ise siis 15 aasta ja kümne kuu vanune. Tuhande võiduni on profitennise ajastul jõudnud ka Nadali rivaal, Šveitsi legend Roger Federer (1242), veidi vanemast ajast ka Jimmy Connors (1274) ja Ivan Lendl (1068).

City of lights... city of milestones... ????



Another special Paris memory for @RafaelNadal #RolexParisMasters pic.twitter.com/oFQdm6SZMy