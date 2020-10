Itaalia velotuuri avaetapil, lühikesel temposõidul kõrge neljanda koha pälvinud ja sellega üldarvestuses suurfavoriidiks kerkinud Thomas kukkus esmaspäevasel kolmandal etapil, kui ta sõitis neutraalstardi ajal üle maas veerenud joogipudelist. Uelslane kukkus vasakule küljele nii tugevalt, et isegi tema riided olid täiesti ribadeks.

34-aastane Thomas sõitis küll etapi lõpuni, kuid jäi parematest maha 30 kilomeetrit enne finišit ning kaotas lõpuks Etnal lõppenud etapil esikoha pälvinud Tanel Kangerti meeskonnakaaslasele Jonathan Klever Caicedole üle 12 minuti.

Esmaspäeva õhtul käis Thomas röntgenpilte tegemas, kuid ühtki luumurdu ei tuvastatud. Meeskond andis teada, et igaks juhuks tehti uued röntgenpildid teisipäeva hommikul, mis näitasid vaagnaluu murdu. Algselt oli stardilinnas 2018. aasta Tour de France'i võitja ratas meeskonnabussi kõrvale soojenduseks valmis pandud, ent tund aega enne starti avaldas meeskond, et Thomas siiski võistlusel ei stardi. Ühtlasi tähendab see, et ratturi hooaeg on selleks aastaks läbi.

Mäletatavasti pidi Thomas Giro d'Italia velotuuri vigastuse tõttu pooleli jätma ka 2017. aastal, mil ta sõitis koos meeskonnakaaslase Mikel Landaga otsa halvasti pargitud mootorrattale.