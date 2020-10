Briti rattur lõpetas karmi tõusu esimesena, Almeida säilitas liidrisärgi

Ratturitel tuli ületada kolm teise kategooria tõusu ja seejärel veel esimese kategooria lõputõus, kuhu kõige kiiremini väntas just Geoghegan Hart, kellele see oli esimeseks suurtuuri triumfiks.

Ta edestas kahe sekundiga hollandlast Wilco Keldermani (Sunweb) ja nelja sekundiga austraallast Jai Hindleyt (Sunweb). Neljandana ületas lõpujoone Almeida, kel kogunes kaotust 37 sekundi jagu.

"It's a coming-of-age for the man from east London!"



It's Tao Geoghegan Hart's maiden stage win at a Grand Tour and a fifth at the 2020 Giro d'Italia for @INEOSGrenadiers ???? pic.twitter.com/zSgxyPnfCb