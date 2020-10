Ott Tänak ja Martin Järveoja stardivad laupäeval Belgias toimuval rallil

Autoralli valitsevad maailmameistrid Ott Tänak ja Martin Järveoja stardivad sel laupäeval Belgias Vresse-sur-Semois's toimuval võistlusel, et valmistuda novembri lõpus sõidetavaks Ypres'i MM-ralliks.

Algselt pidi võistlusel osalema vaid Craig Breen, kuid lõpuks otsustati, et Hyundai i20 WRC masinaga tuleb starti ka Tänak, et valmistuda 20. - 22. novembrini Belgias toimuvaks MM-etapiks, Ypres'i ralliks. Thierry Neuville seevastu sel laupäeval võistlustulle ei asu, kuna ta on varasemalt kodusel rallil võistelnud, selle võitnud ja seepärast peetakse teda ka üheks peamiseks favoriidiks.

Kui Hyundai võistleb Lõuna-Belgias, siis Toyota piloodid Sebastien Ogier ja Elfyn Evans asuvad end Ypres'i ralliks soojendama pühapäeval toimuval Hemicuda Rallyl.

Autoralli MM-sarjas on tänavu veel pidada kaks etappi: Ypres'i ralli Belgias ning Monza ralli Itaalias. Viimane toimub 4. - 6. detsembrini.