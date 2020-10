Egon Kaur testis M-Spordi arendatud ralliautot

Rallisõitja Egon Kaur testis Poolas M-Spordi uut nelikveolist Ford Fiesta Rally3 klassi autot. Tema hinnangul on sõidukil huvitavad lahendused ja muljetavaldav ülekandemehhanism – kuigi kiiruse poolest ei konkureeri Rally3 R5 ega Protoga, võib sellest kujuneda konkurentsitihe võistlusklass.

Kauri sõnul otsis ta pärast edukat Rally Estoniat võimalusi tehasemeeskondadega lähemat kontakti luua. "M-Spordi Poola osakonnaga oli mul WRC Academy ajast varasem kontakt olemas ning saime kutse uut Ford Fiesta Rally3 autot testima minna," selgitas ta.

Test toimus Poolas Mikolajki piirkonnas ja katseks oli Kauri hinnangul valitud üsnagi kiire lõik. "Meeskond oli seitsmeliikmeline, kellest kolm oli insenerid. Alustasin enda tööd tavapärases rütmis, nagu varasemalt Proto ja Fabiaga. Minu testirutiin tuli aga inseneridele positiivse üllatusega, sest väidetavalt sõitjad neile nii palju kasulikku tagasisidet testides ei anna," ütles Kaur.

Produktiivse testipäeva lõpus tehti rohkeid muudatusi ja jõuti seadistusega väga mugava autoni. Kaur lisati peale testi ka M-Spordi arendussõitjate nimekirja etteotsa. Rallisõitja sõnul on auto põneva kontseptsiooni ja inseneride väljamõeldud lahendustega. "Sildade puhul on püütud jääda võimalikult originaalauto detailide peale, silladetailid on diagonaalis ees ja taga vahetatavad. Lisaks oli muljetavaldav transmissioonide töö ja ruumiline kompaktsus," ütles Kaur.

Kiiruse poolest ei konkureeri Kauri hinnangul Rally3 auto R5 ega nende Protoga, ent sellel on potentsiaali kujuneda tiheda konkurentsiga vaheklassiks WRC ja ERC sarjades. "Rally3 klassi edukuses mängib kindlasti suurt rolli FIA – hetkel saab parim Rally4 sõitja MM-il teha järgmise garanteeritud sammu edasi Rally2 klassi suunas. Kui sinna lisandub nüüd vahesammuna Rally3, siis tuleb ilmselt Rally4-3-2 sammud auhindade mõttes uuesti läbi mõelda, et kõik klassid oleksid atraktiivsed ja tagaks iga klassi parimatele ka järgmise sammu edasi."

Rally3 klassi sõidukit testinud Kaur kipub arvama, et kohalikus sarjas esimestel aastatel palju neid autosid ei näe. Kuigi baashinnaks on sellel 100 000 eurot, siis sinna lisanduvate tarkvara, velgede, lisatulede ja teiste kulutustega kujuneb lõpphinnaks pigem üle 110 000 euro. "Vaadates tänast Rally4 autode hulka Eesti meistrivõistluste sarjas, siis arvan, et tõsisemaks konkurentsiks peame ootama Rally3 klassi autode lisandumist meie teedele soodsamalt järelturult," ütles Egon Kaur.