Glinka oli samuti Tuneesias võidukas

20-aastane Glinka sai tund aega ja 48 minutit kestnud kohtumises 4:6, 6:4, 6:3 jagu vabapääsmega põhitabelisse koha saanud sakslasest eakaaslasest Oscar Moraingist (ATP 1472.).

See on esimene kord sel aastal, kui Glinka on avaseti kaotuse järel matši võitnud.

Glinka realiseeris 11 murdevõimalusest viis, Moraing kasutas ära kõik kolm teenitud murdepalli. Glinka võitis mängitud punktidest 88 ja Moraing 80.

Monastiris olid avaringis võidukad ka Kristjan Tamm (ATP 745.) ja Vladimir Ivanov (ATP 730.).

Koos Karl Kiur Saarega osaleb Glinka ka paarismängus, kus nende esimesteks vastasteks on kolmanda asetusega tuneeslased Anis Ghorbel ja Aziz Ouakaa. Võidu korral lähevad nad veerandfinaalis vastamisi Ivanovi ja venelase Alibek Katšmazoviga.