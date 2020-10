Sarnaselt eelmisele mängule Põhja-Makedoonia vastu jäi Eesti koduväljakul taas kiirelt kaotusseisu, kui kaheksandal minutil lõpetas Armeenia kiirrünnaku Kamo Hovhannisjani pealöök.

Juba kuus minutit hiljem lükkas Mattias Käit karistusalas peaga edasi Konstantin Vassiljevi nurgalöögi, värava ees seisnud Rauno Sappinen torkas palli varbaga võrku ning tõi tabloole viigi.

Eesti näitas avapoolajal head mängu ning oleks võinud ka juhtima minna, kui paremkaitsja Taijo Teniste äärelt antud täpne tsenderdus leidis Sappineni jala, paraku lendas tema otse õhust sooritatud löök üle Armeenia värava.

Võitluslik ja tempokas mäng jätkus ka teisel poolajal, head võimalused olid nii Frank Liivakul kui Vlasi Sinjavskil, aga väravani rohkem ei jõutud ja nõnda lahkus Eesti teist Rahvuste liiga mängu järjest väljakult viigiga.

Rahvuste liiga C-divisjoni teises grupis viigistas Põhja-Makedoonia kolmapäeval Gruusia vastu kolmanda lisaminuti penaltist samuti 1:1. Kaks vooru enne turniiri lõppu on mõlemal kuus punkti, Armeenial kolmandana viis ja Eestil kaks silma.

Rahvuste liiga hooaeg lõppeb 15. ja 18. novembril toimuvate mängudega, kui esmalt sõidab Eesti külla Põhja-Makedooniale ning seejärel Gruusiale.

Mängu käik:

8. minut: Eesti teenib paremalt äärelt karistuslöögi, Konstantin Vassiljev riputab palli värava ette, aga pealelöögini ei jõuta. Teisel pool väljakut saab Armeenia kiirrünnaku, Tigran Barseghjan tõstab pehme palli värava ette, kus Kamo Hovhannisjan lükkab selle peaga võrku. 1:0 Armeeniale!

14. minut: Vassiljev annab paremalt poolt nurgalöögi, Mattias Käit saab vabalt peaga edasi lükata ja Rauno Sappinen torkab palli värava ees varbaga võrku! Viis minutit pärast Armeenia väravat toob Eesti tabloole 1:1 viigi!

22. minut: Vassiljev on taas aktsioonis, kui annab nüüd vasakult poolt nurgalöögi, Sappinen saab vabalt peaga löögile, kuid paraku läheb see värava paremast postist mööda.

26. minut: Märten Kuusk annab ilusa söödu Armeenia kaitseliini taha, Sappineni sööduürituse blokeerivad Armeenia kaitsjad nurgalöögiks. Seekord mängitakse standardolukord lahti, Vassiljevi madal tsenderdus leiab karistusalas taas Sappineni, kuid Eesti ründaja ei saa seda meeskonnakaaslastele edasi suunata. Eesti surve on ka järgmisel kahel minutil tugev, kuid löögile ei jõuta.

35. minut: Käit võidab võitlusliku perioodi lõpetuseks palli keskväljal tagasi ja lükkab selle paremale äärele Frank Liivakule, tema madal tsenderdus maandub Armeenia väravavahi David Jurtšenko süles.

37. minut: Taijo Teniste annab paremalt äärelt hiilgava tsenderduse ning Sappinen saab otse õhust peale lüüa, paraku lendab pall üle värava.

40. minut: Eestil on taas hea võimalus, kui Vladislav Kreidal on sisuliselt võimalus sööta kaks-üks olukorda, kuid Vassiljevi jätkusööt lendab karistusalas üle meeskonnakaaslaste peade.

44. minut: Tigran Barsegjan lööb vasaku jalaga kaugelt peale, Heina jaoks see probleeme ei valmista.

Eesti teeb poolajal ühe vahetuse, kui Teniste asemel tuleb mängu Michael Lilander.

49. minut: armeenlased mängivad karistuslöögi lühidalt lahti, ohtliku tsenderduse klaarivad Eesti kaitsjad nurgalöögiks, millest ohtlikku pealelööki ei järgne.

55. minut: Artur Pikk annab vasakult äärelt väga hea tsenderduse, Liivak proovib akrobaatilist lahendust, aga Jurtšenko tõrjub.

57. minut: Eesti näitab praegu väga ilusat mängu, kapten Vassiljev annab äärel tehtud kauni puute järel keskel täpse söödu ja Armeenia peab mitu rünnakut järjest oma kastis klaarima.

62. minut: Liivak saab paremal äärel oma kaitsjast mööda ja annab hea tsenderduse tagumisse posti. Vlasi Sinjavski ulatub sirutuse järel pallini, paraku lendab pall Armeenia värava küljevõrku.

Kahes mängus kolm väravat löönud Rauno Sappineni asemel tuleb vahetusest mängu Mark Anders Lepik, Sinjavski vahetab välja Pavel Marin.

68. minut: Vassiljev näitab taas oma klassi, möödub kõigepealt osavalt kaitsjast ning hoiab seejärel Mhitarjani selja taga. Tsenderduse lükkavad armeenlased üle otsajoone.

Raudvara Vassiljevi asemel tuleb viimaseks 20 minutiks mängu Georgi Tunjov, kaptenipaela annab Vassiljev Mattias Käidile.

78. minut: Kreida annab kaitseliini taha hea söödu Marinile, Armeenia väravavaht Jurtšenko jõuab pallini enne Viljandi Tuleviku mängijat ja klaarib olukorra.

81. minut: Lepik võidab palli ees tagasi ja leiab karistualas sööduga Tunjovi, kelle esimene puude on aga kehv ning löögile Itaalia esiliigas SPAL-is palliv mees ei jõua.

Liivak teenib karistusalas sukeldumise eest kollase kaardi ja vahetatakse seejärel Martin Milleri vastu välja.

Eesti algkoosseis:

Enne mängu:

Septembris võõrustas Armeenia Eestit ja siis jäi kodumeeskond 2:0 peale. Kas nüüd õnnestub revanš võtta?

Eestile on see nädala jooksul juba kolmas mäng – eelmisel kolmapäeval jäädi sõprusmängus 1:3 alla Leedule, pühapäeval mindi Rahvuste liiga matšis Põhja-Makedoonia vastu 3:1 juhtima, kuid lõpuks mängiti 3:3 viiki.

Eesti koondise koosseisus toimusid Armeenia mängu eel sunnitud muudatused, kui laagrist lahkusid Siim Luts ja Markus Soomets ning liitus Martin Miller.

Luts alustas mängu Põhja-Makedoonia vastu algkooseisus, kuid vahetati avapoolajal välja, sest ta tegi haiget hüppeliigesele. Pühapäeval varumeestepingil olnud Markus Soomets jääb järgmisest kohtumisest eemale külmetushaiguse tõttu.

Kuna üks Armeenia jalgpallikoondise toetuspersonali liige andis 12. oktoobril positiivse koroonaviiruse testi, tuleb terviseameti hinnangul ka mängul osalevatel Eesti jalgpalluritel pärast kolmapäevast mängu isolatsiooni jääda.

"Kuna ka pealtnäha terve inimene võib hetkel teadaoleva info põhjal viirust levitada enam kui nädal peale nakatumist, tuleb meie jalgpallurite tervise kaitsmiseks ja viiruse leviku vältimiseks jääda isolatsiooni kuni testi tulemuse teadasaamiseni 21. oktoobril," ütles terviseameti peadirektor Üllar Lanno pressiteates.

Kolmapäeval postitas Armeenia jalgpalliliit nii enda koduleheküljele kui ka Facebooki leheküljele fotod Tallinna Armeenia kiriku külastamisest ja kohtumisest siinsete armeenlaste jalgpalliklubi FC Ararati noormängijate ja lapsevanematega, millega on rikutud otseselt Euroopa jalgpalliliidu (UEFA) kehtestatud isolatsiooni- ja ohutusreegleid.

Terviseameti juht Üllar Lanno ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Eesti ja Armeenia jalgpallikoondise rahvuste liiga mängu ärajäämine kolmapäeva õhtul rippus juuksekarva otsas.

"See on selline keeruline olukord. Mäng toimub ja edaspidi tuleb nende tagajärgedega tegeleda. Mainitud lahendustele lisaks on üks variant veel – kui Armeenia koondises antakse pärast mängu kõikide mängijate poolt koroonaviiruse testid ja need osutuvad negatiivseks," vastas Eesti Jalgpalli Liidu avalike suhete osakonna juhi Mihkel Uiboleht "Aktuaalses kaameras" küsimusele, kas valik oli mäng ära jätta või tegeleda küsimustega hiljem. "Sel juhul teame, et platsil käisid negatiivsed mängijad."